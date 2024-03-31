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  4. Seçim kombini merak konusu oldu! Hatice 31 Mart yerel seçiminde 'pembe' oldu

Seçim kombini merak konusu oldu! Hatice 31 Mart yerel seçiminde 'pembe' oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.03.2024 07:39 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Hatice her seçimde kombiniyle gündeme geliyor. Bazen bir gelini andıran bazen ise siyahlar içinde yas tutan bir kadını andıran Hatice bu seçim için pembeyi işaret etti. Hatice'nin seçim kombini merak edildi.

Seçim kombini merak konusu oldu! Hatice 31 Mart yerel seçiminde 'pembe' oldu

Ünlü şarkıcı Hatice her seçimde gündem olmayı başarıyor. Sandık başına ilginç seçimlerle giden Hatice yine merak edildi.

31 Mart yerel seçimlerinde de ne giyeceği merak edilen Hatice "Bekleyip görün" dedi.

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Şarkıcı bu sefer sandık başına giderken hangi renk giyeceğinin de işaretini "Pembe gönlüm sende" diyerek verdi.

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Hatice en sonunda "Kombinim belli" diyerek pembe tarzını paylaştı.

Ekran Alıntısı

Hatice son olarak 23 Haziran 2018'de yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde baştan aşağı siyah giyerek oyunu kullanmıştı.

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Şarkıcı 14 Mayıs seçimlerinde ise beyazlar içinde dikkat çekmişti.


Yerel Seçim 2024


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