Sinan Akçıl'ın seçim sonrası paylaşımına Hatice'den tepki: "Çok fırıldaksın"

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmişti. Sandıkların açılmasıyla sürpriz seçim sonuçları 31 Mart akşamına damga vurdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran seçim sonuçlarına bir yorumda Sinan Akçıl'dan geldi.

Akçıl, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı bestelemiş ve 'Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim' demişti.

Seçim sonuçlarından sonra Akçıl, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şunları ifade etti;

"BUNLARI YAZMAK İSTEDİM"

''Bir Arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti.' Sanki bir diğer partiye oy veren Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz, tek dileğim 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak, sizin de öyle olsun, seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını. Bunları yazmak istedim."

Akçıl'ın paylaşımına birçok kişi yorum yaptı. Yorum yapanlardan biri de her seçimde dikkat çekici kombiniyle sandık başına giden şarkıcı Hatice oldu.

Hatice, Akçıl'ın açıklamasıyla ilgili, "Çevir gazı yanmasın Sinan çok fırıldaksın" yorumunu yaptı.





