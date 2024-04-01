MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sinan Akçıl'ın seçim sonrası paylaşımına Hatice'den tepki: "Çok fırıldaksın"

Sinan Akçıl'ın seçim sonrası paylaşımına Hatice'den tepki: "Çok fırıldaksın"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
01.04.2024 13:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürpriz seçim sonuçları 31 Mart akşamına damga vurmuştu. Kurum'u destekleyen Sinan Akçıl'ın seçim sonrası paylaşımına şarkıcı Hatice'den yorum geldi.

Sinan Akçıl'ın seçim sonrası paylaşımına Hatice'den tepki: "Çok fırıldaksın"

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmişti. Sandıkların açılmasıyla sürpriz seçim sonuçları 31 Mart akşamına damga vurdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran seçim sonuçlarına bir yorumda Sinan Akçıl'dan geldi.

O paylaşıma olay tepki! "Dönek" deyip ekledi O paylaşıma olay tepki! "Dönek" deyip ekledi

Akçıl, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı bestelemiş ve 'Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim' demişti.

SİNANKURUM

Seçim sonuçlarından sonra Akçıl, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şunları ifade etti;

"BUNLARI YAZMAK İSTEDİM"

''Bir Arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti.' Sanki bir diğer partiye oy veren Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz, tek dileğim 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak, sizin de öyle olsun, seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını. Bunları yazmak istedim."

Akçıl'ın paylaşımına birçok kişi yorum yaptı. Yorum yapanlardan biri de her seçimde dikkat çekici kombiniyle sandık başına giden şarkıcı Hatice oldu.

HATİCEEE

Hatice, Akçıl'ın açıklamasıyla ilgili, "Çevir gazı yanmasın Sinan çok fırıldaksın" yorumunu yaptı.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Entübe edilmişti! Doktordan haber geldiEntübe edilmişti! Doktordan haber geldi
Özgür Demirtaş fena dalga geçti! Özgür Demirtaş fena dalga geçti!
"Aşk mümkün" demişti... Seçim günü aşk pozu geldi! "Aşk mümkün" demişti... Seçim günü aşk pozu geldi!
Anahtar Kelimeler:
Hatice sosyal medya Sinan Akçıl istedi
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! 'Erken seçim...'

Bahçeli'den seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! 'Erken seçim...'

Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı

Eşi ve kızıyla oy kullanmıştı! Sandıktan sadece 3 oy çıktı

Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi!

Bu ayrıntıyı kimse fark etmedi!

Seçim sonrası Alper Gezeravcı sosyal medyada gündem oldu! "Tulumunu çıkarmıştır artık, pişti adam içinde yazık"

Seçim sonrası Alper Gezeravcı sosyal medyada gündem oldu! "Tulumunu çıkarmıştır artık, pişti adam içinde yazık"

Seçim sonrası sosyal medyada çizmeyi aşan 'deprem' paylaşımları

Seçim sonrası sosyal medyada çizmeyi aşan 'deprem' paylaşımları

Seçimler sonrası canlı yayında çarpıcı 'Mehmet Şimşek' kulisi!

Seçimler sonrası canlı yayında çarpıcı 'Mehmet Şimşek' kulisi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

Ömür boyu garantili Stanley termosların fiyatları en dipte

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.