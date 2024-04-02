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Seçim yorumu olay olmuştu! Eleştirilen Hakan Ural Ekrem İmamoğlu'na yüklendi! 'Geçirdiği beş yılın...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.04.2024 11:55
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“Neler Oluyor Hayatta” programında yorumculuk yapan Hakan Ural, 31 Mart yerel seçim sonuçları sonrası seçim öncesi yaptığı yorumla gündem olmuştu. 'Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum.' diyen Ural'ın sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Bugün canlı yayına çıkan Hakan Ural seçim sonrası ilk yorumu yaptı. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum karşılaştırması dikkat çekti.

Seçim yorumu olay olmuştu! Eleştirilen Hakan Ural Ekrem İmamoğlu'na yüklendi! 'Geçirdiği beş yılın...'

Televizyon programı sunucusu Hakan Ural şimdilerde Nur Tuğba Namlı ile yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programıyla adından söz ettiriyor. Her açıklaması gündem olan Ural son olarak seçim öncesi yaptığı bir yorumla gündem oldu.

31 Mart Yerel Seçim sonucu tahmini tutmayan Ural'ın "Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Tarihi farkla alacak" sözleri çok konuşuldu. Sosyal medyada birçok eleştiri alan Hakan Ural bugün programının canlı yayınında seçim sonrası ilk yorumunu yaptı ve kendini eleştirenlere isyan etti.

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CANLI YAYINDA AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum karşılaştırması da yapan Hakan Ural şöyle konuştu:

''Düşünce ve fikirlerimi hakaret etmeden söylerim. Siyasetle hiç işim olmaz çünkü siyaset benim karakterime ters. Yerel seçimlere gelelim ben Murat Kurum'u çok açık destekledim. Ama diyorum ki şunu sorun kendinize 'Ya bu adamın fikir ve düşünceleri var. Peki gerekçelendirebiliyor mu?' Bir başkası içinde bunu sorun.

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'MANTIKLI DÜŞÜNÜYORUM...'

Ben beğenin beğenmeyin, doğru bulun yanlış bulun bir fikrim olurken temellendiririm. Murat Kurum'un saymakla bitmeyecek performansları bir şanstı hükümetin içerisinden bir bürokrat olması da ayrı bir şanstı. Samimi bulduğum bir bürokrattır. İstanbul'a dair vaad ettikleri de çok iyiydi. Ben mantıklı düşünüyorum. Çünkü bunun karşılığında Ekrem beyin vaad ettiği samimi bir şey varsa bana hatırlatır mısınız?

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'HATIRLAMAK ZORUNDASINIZ!'

Hepiniz şuan da İstanbullusunuz. Zorundasınız hatırlamak zorundasınız. Yok. Bilakis iki televizyon programına katıldı. Geçirdiği beş yılın sorularıyla karşılaştığında 'hatırlamıyorum' dedi. Bak geçtim vaadini. Ben de bu gerekçelerle yüzde yüz Murat Kurum'un rahat alacağını düşünüyorum dedim.

Ekrem İmamoğlu'na hakaret etmedim. Gerekçelerimle beraber ben iddialı bir şey söyledim. Buna tahammülsüzlük neden?'' ifadelerini kullandı.

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Yerel Seçim 2024

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Ekrem İmamoğlu Hakan Ural ele
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