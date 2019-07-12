Seçkin Piriler'den bikinili tatil pozları

Tatil sezonunu a\u00e7an Se\u00e7kin Piriler sosyal medyadan bikinili foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131. Piriler\u2019in mutlulu\u011fu y\u00fcz\u00fcnden okundu. \n\n\nSe\u00e7kin'in d\u00fczg\u00fcn fizi\u011fi dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131. \n\nYol kenar\u0131nda buldu! Ba\u015fta ne oldu\u011funu anlamad\u0131, yakla\u015f\u0131nca ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!Hande Er\u00e7el yeni tarz\u0131yla hayranlar\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131! Payla\u015f\u0131m\u0131na be\u011feni ya\u011fd\u0131\u015eebnem Schaefer'dan \u00d6zcan Deniz'in bo\u015fanmas\u0131na olay yorum
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