Seçkin Piriler'den Kaan Tangöze açıklaması! Barıştılar mı?

Koronavirüs salgınında evde kaldığını açıklayan Seçkin Piriler, arada yürüyüşe çıktığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde komşularıyla mahkemelik olan Seçkin Piriler, konu hakkında açıklama yapmayı tercih etmezken, 'Pandemide herkesin canı sıkılıyor. Haliyle çocukların da sıkılıyor. Enerjilerini atmak istiyorlar. Şu an tatlıya bağlandı. Konuşacak bir şey yok demekle yetindi.

Yeni yıla ailesiyle giren eski model, eski eşi Kaan Tangöze sorusu üzerine, 'O benim çocuğumun babası, konserine de gideriz' dedi.



