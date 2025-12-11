Seçtiğin tatlara göre sen aslında hangi dünya mutfağı baharatısın?

1/8
Günün ilk yemeğinde hangi tat seni çeker?
Baharatlı ve sıcak olursa tadından yenmez.
Ot olsun da ne olursa olsun!
2/8
Yemeğin dokusu da önemli! Hangisi sana göre?
3/8
Tatlı seçerken hangi kriter senin için vazgeçilmezdir?
Şekerin ferahlıkla dengelenmesi.
Tatlının içinde minik bir acı sürpriz olması.
Sıcak baharat aromalarının derinliği.
Rahatlatıcı, sade ve otantik bir tat.
4/8
Yemek yaparken ne seni gerçekten gaza getirir?
Narenciye kokusunun mutfağı doldurması.
Tavanın acıyla buluştuğu o çıtırtı.
Tencerenin ağır ağır pişerken çıkardığı ses.
Kesme tahtasında taze otların yayılan kokusu.
5/8
Bu yemeklerden birini seç bakalım!
6/8
Yemekte bunlardan hangisinin olması seni rahatsız eder?
Tatlılığın baskın olması.
7/8
Bunlardan hangisi sana göre?
8/8
Son olarak bir çorba seçer misin?