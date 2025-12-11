YEMEK

Seçtiğin tatlara göre sen aslında hangi dünya mutfağı baharatısın?

Tat tercihleri çoğu zaman alışkanlıklarımızı ve zevklerimizi açık eder. Özellikle küçük seçimler belirgin bir damak profili oluşturur. Eğer hangi dünya mutfağına ait olduğunu merak ediyorsan seni buraya alalım. 👇

Hazırsan başlıyoruz!

1/8

Günün ilk yemeğinde hangi tat seni çeker?

Limonlu-ferah bir tat.
Hafif acılı olmalı.
Baharatlı ve sıcak olursa tadından yenmez.
Ot olsun da ne olursa olsun!
2/8

Yemeğin dokusu da önemli! Hangisi sana göre?

Kremamsı
Kıtır
Taneli
Lifli
3/8

Tatlı seçerken hangi kriter senin için vazgeçilmezdir?

Şekerin ferahlıkla dengelenmesi.
Tatlının içinde minik bir acı sürpriz olması.
Sıcak baharat aromalarının derinliği.
Rahatlatıcı, sade ve otantik bir tat.
4/8

Yemek yaparken ne seni gerçekten gaza getirir?

Narenciye kokusunun mutfağı doldurması.
Tavanın acıyla buluştuğu o çıtırtı.
Tencerenin ağır ağır pişerken çıkardığı ses.
Kesme tahtasında taze otların yayılan kokusu.
5/8

Bu yemeklerden birini seç bakalım!

Izgara Balık
Taco
Tavuklu Tikka Masala
Fesleğenli Makarna
6/8

Yemekte bunlardan hangisinin olması seni rahatsız eder?

Tatlılığın baskın olması.
Acının kontrolsüzlüğü.
Bol baharat kullanımı.
Fazla tuzlu olması.
7/8

Bunlardan hangisi sana göre?

Tavuklu pilav
Ramen
Falafel
Suşi
8/8

Son olarak bir çorba seçer misin?

Yayla Çorbası
Mercimek Çorbası
Brokoli Çorbası
Tarhana Çorbası
