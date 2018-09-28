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Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2018 02:15 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Seda Akgül, Kanal D'deki programı 4 Kadın Zamanı'ndan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Seda Akgül, 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldığını yayınladığı videoyla açıkladı.

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Sunucu Seda Akgül, geçtiğimiz Ağustos ayında TV8'den ayrılmış ve Kanal D'ye transfer olmuştı. Derya Tuna, Hande Ataizi ve Eylül Öztürk'le birlikte hafta içi her sabah Kanal D'de yayınlanan 4 Kadın Zamanı programıyla ekranlarda olan Seda Akgül, sürpriz bir şekilde programdan ayrıldı.

Seda Akgül yalnızca iki ay süren Kanal D macerasına, 4 Kadın Zamanı'nın 28 Eylül Cuma günü yayınlanacak olan yeni bölümüyle noktayı koyuyor. Instagram hesabından yayınladığı videoyla ayrılığı duyuran Seda Akgül, 'Yarın benim son günüm Umarım buna saygı duyarsınız. Gerçekten yarı yolda bırakmak diye bir şey yok. Bazen yol orada bitiyor ve bırakmak gerekiyor. Ben Kanal D logosunu çok seviyorum. Dostlarım Derya, Eylül, Hande iyi ki sizlerleri tanıdım. Yeni projelerde görüşmek üzere' açıklamasını yaptı.


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