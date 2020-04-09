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  4. Seda Akgül'den korkutan paylaşım: Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim

Seda Akgül'den korkutan paylaşım: Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 10:24 | Son Güncelleme

Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında magazin yorumculuğu yapan Seda Akgül, sosyal medya hesabı üzerinden hastane yatağında yatarken çektiği bir selfieyi paylaştı.

Seda Akgül'den korkutan paylaşım: Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seda Akgül hayranlarını korkuttu. Hastane odasından yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti. Takipçileri de Akgül’ün bu paylaşımını görünce hemen akıllarına koronavirüs geldi.

Ünlü isim paylaştığı fotoğrafın altına sağlık durumuyla ilgili şunları yazdı:

“Bana dün akşam bebekler gibi bakan sevgili dostum Gülten Aşıcıoğlu’na çok teşekkür ederim. Korona değilim ama hepiniz gibi evham yaşıyorum. Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim. Şu anda iyiyim. Yayında görüşürüz."

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Anahtar Kelimeler:
seda akgül, Seda Akgül koronavirüs,

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