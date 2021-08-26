Seda Akgül elinde kırbaç çıplak erkeklerle video çeken Defne Samyeli'ye ateş püskürdü

Seda Akgül ünlü isimlerle girdiği polemiklerle sık sık gündeme geliyor. Akgül'ün hedefinde bu sefer de Defne Samyeli vardı. Ünlü sunucu Seda Akgül, kişisel Instagram hesabında gündeme bomba gibi düşecek bir paylaşım yaptı.

Eski ana haber bülteni spikeri ve son yıllarda aldığı sahnelerle sesinden söz ettiren Defne Samyeli'nin 90'lı yıllardaki bir videosunu paylaşan Akgül, "Ey Türk halkı, kimleri ünlü ettiğinize dikkat edin" diye seslendi.

"KISKANÇLIK DEĞİL"

Seda Akgül, Defne Samyeli'nin iyi bir eğitimi olmasına rağmen böyle bir fetiş programı sunması ve üstüne de bu program geçmişine rağmen ana haber bülteni sunabilmesine şaşırdığını ve bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti. Akgül paylaşımında "Defne Samyeli gerçeği? Hangi ülkede böyle bir fetiş programı sunduktan sonra, bir kadın yıllarca ana haber okuyabilir? Evet iyi bir okuldan mezun olmuş ama gereken eğitimi alamamış. Ey Türk halkı; kimi, niye, neden yücelttiğinizin farkına varın. Benimki kıskançlık değil, yollar eğiri, sen doğru iken yapılan haksızlık..." dedi.

Akgül'e pek çok takipçisi Samyeli'nin bu videosunun bir klipten alıntı olduğu yorumları yağdı.



