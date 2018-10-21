MAGAZİN

Seda Akgül makyajsız fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.10.2018 21:44 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Seda Akgül makyajsız fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Akgül'ün makyajsız halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Seda Akgül makyajsız fotoğrafını paylaştı

Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Seda Akgül, bu defa makyajsız halini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Akgül, makyajsız fotoğrafını, "Günaydııııınnnnnnnn... Pazar sabahı halleriiii" notuyla paylaştı.

seda-akgul

Ünlü sunucu makyajsız haliyle takipçilerini şaşırttı. Takipçileri fotoğrafa yorum yağdırdı. Gelen yorumlardan bazıları şöyle:

5bccc246ae298bd77a1d416b

  • Ne oldu size Seda hanım kendinizi toparlayın artık.

  • Her halinle seviyoruz.

-Günaydın doğal güzelsiniz kabul ama lütfen bakışlarınız mayhoş olmasın.

-Ekranda görünmüyorsunuz sizi özledik seda hanım ne zaman döneceksiniz ekranlara.

  • Gerçekten tanıyamadım makyajsız sizi, kusura bakmayın Seda hanım.


PARTNERBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubuBöyle meslek mi olur? Hiç duymadığınız en enteresan 14 meslek grubu
Hadise'nin gençlik fotoğrafı olay oldu!Hadise'nin gençlik fotoğrafı olay oldu!
Çağla Şıkel: 'Aşka kapımı kapatmadım'Çağla Şıkel: 'Aşka kapımı kapatmadım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda akgül makyajsız ünlüler

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olay iddia: Ceset Sultanahmet'te...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Pascal Nouma gerildi! 'Sevgilim evli'

Pascal Nouma gerildi! 'Sevgilim evli'

Göztepe 2 - 0 Beşiktaş (Maç özeti)

Göztepe 2 - 0 Beşiktaş (Maç özeti)

Öğrenci yurdunda dehşet! Arkadaşlarının gözleri önünde can verdi!

Öğrenci yurdunda dehşet! Arkadaşlarının gözleri önünde can verdi!

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülse Birsel'den gençliğine ilginç mesaj

Gülse Birsel'den gençliğine ilginç mesaj

İrem Sak da bornozlu fotoğrafını paylaştı

İrem Sak da bornozlu fotoğrafını paylaştı

Hadise'nin gençlik fotoğrafı olay oldu!

Hadise'nin gençlik fotoğrafı olay oldu!

Çağla Şıkel: 'Aşka kapımı kapatmadım'

Çağla Şıkel: 'Aşka kapımı kapatmadım'

İrem Derici: Yalnızlıktan nereye saracağımı şaşırdım

İrem Derici: Yalnızlıktan nereye saracağımı şaşırdım

Bella Hadid itiraz ediyor ama... Dudakları olay oldu

Bella Hadid itiraz ediyor ama... Dudakları olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.