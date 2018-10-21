Seda Akgül makyajsız fotoğrafını paylaştı

Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Seda Akgül, bu defa makyajsız halini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Akgül, makyajsız fotoğrafını, "Günaydııııınnnnnnnn... Pazar sabahı halleriiii" notuyla paylaştı.
Ünlü sunucu makyajsız haliyle takipçilerini şaşırttı. Takipçileri fotoğrafa yorum yağdırdı. Gelen yorumlardan bazıları şöyle:
Ne oldu size Seda hanım kendinizi toparlayın artık.
-Günaydın doğal güzelsiniz kabul ama lütfen bakışlarınız mayhoş olmasın.
-Ekranda görünmüyorsunuz sizi özledik seda hanım ne zaman döneceksiniz ekranlara.
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