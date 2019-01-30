MAGAZİN

Seda Akgül: Para için evlenen kadın...

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.01.2019 09:19 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın kalecisi Karlius ile ilgili yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündüme gelen Seda Akgül yeni paylaşımıyla yine olay oldu.

Seda Akgül: Para için evlenen kadın...

Sunucu Seda Akgül son olarak kadrosunda bulunduğu magazin programından ayrılmış ve kısa bir aradan sonra youtube kanalı açmıştı.

Renkli kişiliği ile sosyal medyayı da etkin olarak kullanan Seda Akgül kimi zaman yorumlarıyla kimi zaman da fotoğraflarıyla haber olmayı başarıyor.

Zaman zaman gündeme ve hayata dair göndermelerde de bulunan Seda Akgül bu defa hemcinslerine bir göndermede bulundu.

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Akgül para için evlilik yapan kadınlara seslendi ve şöyle dedi: “Güzel olan her şeyin bir bedeli vardır… Ama kadın ‘şey’ değildir. Üstün ırktır! Para için evlenen kadın eşya muamelesi görür ve aldatılır…”

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