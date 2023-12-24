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Seda Akgül reklam arasında Acun Ilıcalı tarafından kovulduğunu söylemişti! "Orada ne oluyor da ben bu kadını ekrandan kovayım?"

24.12.2023 14:50 | Son Güncelleme:
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Enver Aysever'in YouTube programına katılan Acun Ilıcalı, Seda Akgül'ün iddialarına ilk kez yanıt verdi. Ilıcalı, Seda Akgül'ün neden TV8'den kovulduğunu yıllar sonra açıkladı.

Seda Akgül reklam arasında Acun Ilıcalı tarafından kovulduğunu söylemişti! "Orada ne oluyor da ben bu kadını ekrandan kovayım?"

2018 yılında TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'ın sunucularından biri olan Seda Akgül sık sık Acun Ilıcalı tarafından kovulduğunu iddia ediyordu. Akgül, Adnan Oktar'ın popüler müridi Ceylan Özgül'e sorduğu soru nedeniyle kovulduğunu iddia etmişti.

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Acun Ilıcalı en sonunda bu iddialara yanıt verdi. Acun Ilıcalı açıklamasında "12 Temmuz'da yayın 27 Temmzuz'da ayrılmış reklam arasında ayrıldım diyor tarihleri karıştırıyor kendisi. Reklam arası kovulması yok. O yayında ne var insanı şirketten kovayım... Orada ne oluyor da ben bu kadını ekrandan kovayım? Ben yayını izledim kadını övmüş yayın boyunca..." dedi.

"Seda Hanım’ı kendi çalıştığı ekip istemedi" diyen Acun Ilıcalı devamında şunları söyledi:

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"Bunun sebeplerini de ben değerlendiremem. Hemen kovulmadı. ‘Beni başka yerde çalıştırmıyor’ diyor ama bir ay sonra başka yerde işe başlamış. Ordan da ayrılmış. Kadını herkes alıp işten çıkarmış suçlu Acun öyle mi? Sonra niye 5 yıl iş bulamamış? Ben engelliyorum öyle mi?"

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ÖZEL HAYATINA DAİR KONUŞMASINA DA SİNİRLENDİ

"Seda Hanım benim özel hayatıma girdi yayında, siz durdurdunuz. Özel hayatımdan bu kadar tiksindi ise neden benim kanalımda çalışmış" diyen Acun Ilıcalı "Özel hayattan giriyor karakter analizleri yapıyor, neden benle çalıştın o zaman?" diyerek sitem etti.

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