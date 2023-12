Zamlanmadan stoklayın! Patili dostlarınıza Yılın Son Fırsatları'ndan alabileceğiniz indirimli köpek mamaları

Patili dostlarımızın sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığına ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Ancak, bu ihtiyacı karşılayabilmek bazen maddi açıdan zorlayıcı olabiliyor. İşte bu noktada, Yılın Son Fırsatları sizlere büyük bir avantaj sunuyor! Sizin için seçtiğimiz indirimdeki köpek mamalarıyla patili dostlarınızın sağlıklı bir şekilde beslenebilmeleri için harcadığınız bütçeyi minimuma indirme şansı yakalayabilirsiniz.

1. Reflex Plus Ml Breed Senior Dog 25/13 L&R

Reflex Plus, kuzu eti ve pirinçli formülüyle orta ve büyük ırk yaşlı köpekler için tasarlanan bir mama olarak karşımıza çıkıyor. 15 kilogramlık paketteki köpek maması, köpeğinizin yaşına uygun tüm besinleri sağlıyor. Eklem sağlığını desteklerken Omega 3 ve 6 ile tüy sağlığını da koruyan mama kısa süreliğine indirimde!

2. Enjoy Yetişkin Köpek Maması

Enjoy Yetişkin Köpek Maması, 15 kilogramlık paketi ve indirimli fiyatıyla Yılın Son Fırsatları'nda! Kuzu eti ve pirinç içerikli bu premium mama, yetişkin köpeklerin günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılıyor. Köpeğinizin güçlü bir bağışıklık sistemine, sağlıklı dişlere ve parlak tüylere sahip olmasını sağlayacak bu mama, en ideal seçeneklerden.

3. Goody Yetişkin Köpek Maması

Goody Yetişkin Köpek Maması, 15 kilogramlık ekonomik paketiyle hem besleyici hem de pratik bir seçenek. Kuzu eti ve pirinç içeriğiyle köpeğinizin günlük enerji ihtiyacını karşılayacak ve sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli prebiyotikleri ona sunacak bu mamayı kaçırmamak için acele edin.

4. Purina Dog Chow Adult Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması

Purina Dog Chow Adult, bir yaş ve üzeri yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiş, doğal malzemelerle hazırlanmış kuzu etli bir mama. Prebiyotik içeriğiyle sindirim sistemini destekleyen bu mama, köpeğinizin günlük enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli tüm besinleri sağlar. Köpeğiniz için lezzetli ve sağlıklı bir öğün seçeneği sunar.

5. Trendline Yetişkin Köpek Maması

Trendline Yetişkin Köpek Maması, kuzu eti ve pirinç içeriğiyle köpeğinizin günlük beslenme rutinini destekleyecek bir mama. Yeni formülüyle, köpeğinizin enerji seviyesini yüksek tutarken sağlıklı bir sindirim sistemi ve güçlü bir bağışıklık sistemine katkıda bulunur.

6. Proline Yetişkin Köpek Maması

Kuzu eti ve pirinçli formülüyle köpeğinizin sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlayacak Proline Yetişkin Köpek Maması, 15 kilogramlık büyük paketiyle geliyor. Köpeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirirken sağlam kemiklere ve dişlere de kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca sindirim sağlığını destekleyen ve parlak tüyler için gerekli olan tüm besinleri içeriyor.

7. Dr. Sacchi Basic Yetişkin Köpek Maması

Dr. Sacchi Basic Yetişkin Köpek Maması, köpeğinizin her gün ihtiyaç duyduğu tam ve dengeli beslenmeyi sağlar. Bu büyük paket, lezzetli ve doyurucu bir mama alternatifi sunarken köpeklerinizin uzun süre sağlıklı ve aktif kalmasına yardımcı olacak tüm esansiyel besin maddelerini içerir. Bu ekonomik seçenekli mama, köpek sahiplerine hem kaliteli hem de uzun süreli bir çözüm sunar.

8. Reflex Yetişkin Köpekler İçin Somonlu ve Pirinçli Mama

Reflex Adult Dog Food, yetişkin köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını üstün kaliteyle karşılamak için somon ve pirinçle zenginleştirilir. Özellikle Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri bakımından zengin somon içeriğiyle dikkat çeker; bu, köpeğinizin tüy sağlığını ve cildinin parlaklığını destekler. Pirinç, sindirimi kolay bir karbonhidrat kaynağı olarak, köpeğinizin enerji seviyesini gün boyu dengede tutar.

9. Brit Köpek Dental Fonksiyonel Ödül Maması

Yetişkin dostlarınızın diş sağlığını korumak ve taze nefes sağlamak için tasarlanmış Brit Functional Snack Dental, lezzet ve sağlık ihtiyaçlarını bir arada sunuyor. Geyik eti ve biberiye ile zenginleştirilmiş bu yarı nemli atıştırmalıklar, tartar oluşumuna karşı koruma sağlayarak diş ve diş eti sağlığını destekliyor.

10. Prochoice Kuru Yetişkin Köpek Maması

Düzenli tüy dökümünü kontrol altına almak ve deri sağlığını desteklemek için özel olarak formüle edilen Prochoice Kuru Yetişkin Köpek Maması, lezzet ve sağlığı bir arada sunar. Yetişkin köpeklerin sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için gerekli olan vitaminler, mineraller ve esansiyel yağ asitleri ile zenginleştirilmiştir.

11. PURINA DOG CHOW Puppy Kuzu Etli Yavru Köpek Maması

Bir yaştan küçük yavrular için özel olarak formüle edilen PURINA DOG CHOW Puppy Kuzu Etli Yavru Köpek Maması, doğal prebiyotiklerle zenginleştirilmiş ve katkı maddesi içermeyen bir tarife sahiptir. Yavru köpeklerinizin sağlıklı sindirim sistemini desteklemek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal malzemelerle hazırlanan Dog Chow, lezzetli kuzu eti ile her öğünü bir ziyafete dönüştürür.

12. Brit Yetişkin Köpek Mobility Fonksiyonel Ödül Maması

Tüylü dostunuzun sağlığını ve mutluluğunu düşünmek için harika bir fırsat var! Brit Functional Snack Mobility, yetişkin köpeklerinizin hareketliliğini ve eklem sağlığını desteklemek üzere özel olarak formüle edilmiştir. Yumuşak dokulu bu lezzetli atıştırmalıklar, eşsiz bir tat kombinasyonu olan kalamar ve ananas ile zenginleştirilmiştir.Köpeğinizin seveceği bu mama indirimdeyken alınır!

13. ND Düşük Tahıllı Kuzulu Yaban Mersinli Yavru Büyük Irk Köpek Maması

Küçük dostlarınızın büyüme dönemi, onların sağlıklı ve güçlü birer yetişkin köpeğe dönüşmeleri için hayati öneme sahiptir. ND Düşük Tahıllı Kuzulu Yaban Mersinli Yavru Büyük Irk Köpek Maması, yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Orta ve büyük ırk yavrular için ideal olan bu mama, yüksek kaliteli kuzu eti ve antik tahıllar olan siyez, yulaf ve mavi yaban mersini tarifiyle zenginleştirilmiştir. Bu özel reçete, yavrularınızın gelişiminde gerekli olan protein, vitamin ve mineralleri dengeli bir şekilde sunar.

14. Dr. Sacchi Premium Düşük Tahıllı Yetişkin Küçük Köpek Maması

Dr. Sacchi Premium, sığır ve kuzu etiyle zenginleştirilmiş, düşük tahıllı formülüyle minik dostlarınızın günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılar. 2000 gr'lık bu paket, küçük ırk yetişkin köpekler için yüksek kaliteli bir besin kaynağıdır. Sağlıklı bir sindirim sistemi ve parlak tüyler için mükemmeldir.

15. Brit Premium By Nature Kuru Büyük Irk Köpek Maması

Her paket, yavru köpeklerin gelişimini destekleyen ve bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve minerallerle doludur. Brit Premium By Nature Kuru Büyük Irk Köpek Maması, yavru dostlarınıza sağlıklı bir başlangıç için gereken her şeyi sağlar. Yıl sonu indirimlerinde, yavru köpeğinizin gelişimine en iyi şekilde yatırım yapın!

