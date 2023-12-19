HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Zamlanmadan stoklayın! Patili dostlarınıza Yılın Son Fırsatları'ndan alabileceğiniz indirimli köpek mamaları

Zamlanmadan stoklayın! Patili dostlarınıza Yılın Son Fırsatları'ndan alabileceğiniz indirimli köpek mamaları

18.12.2023 16:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon'un Yılın Son Fırsatları kapsamındaki Prime üyelerine özel indirimleri devam ediyor. Köpek mamalarının da fiyatları epeyce düştü. Patili dostlarınızı sevindirecek, sağlıklı bir beslenme düzeni kazanmasına yardımcı olacak zengin içeriğe sahip indirimdeki köpek mamalarını sizler için bir araya getirdik. Fiyatlar artmadan şimdi stoklamanın tam zamanı!

Zamlanmadan stoklayın! Patili dostlarınıza Yılın Son Fırsatları'ndan alabileceğiniz indirimli köpek mamaları

Patili dostlarımızın sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığına ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Ancak, bu ihtiyacı karşılayabilmek bazen maddi açıdan zorlayıcı olabiliyor. İşte bu noktada, Yılın Son Fırsatları sizlere büyük bir avantaj sunuyor! Sizin için seçtiğimiz indirimdeki köpek mamalarıyla patili dostlarınızın sağlıklı bir şekilde beslenebilmeleri için harcadığınız bütçeyi minimuma indirme şansı yakalayabilirsiniz.

1. Reflex Plus Ml Breed Senior Dog 25/13 L&R

Adsız tasarım - 2023-12-18T152710.070

Reflex Plus, kuzu eti ve pirinçli formülüyle orta ve büyük ırk yaşlı köpekler için tasarlanan bir mama olarak karşımıza çıkıyor. 15 kilogramlık paketteki köpek maması, köpeğinizin yaşına uygun tüm besinleri sağlıyor. Eklem sağlığını desteklerken Omega 3 ve 6 ile tüy sağlığını da koruyan mama kısa süreliğine indirimde!

Ürünü İncele

2. Enjoy Yetişkin Köpek Maması

Adsız tasarım - 2023-12-18T155522.669

Enjoy Yetişkin Köpek Maması, 15 kilogramlık paketi ve indirimli fiyatıyla Yılın Son Fırsatları'nda! Kuzu eti ve pirinç içerikli bu premium mama, yetişkin köpeklerin günlük vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılıyor. Köpeğinizin güçlü bir bağışıklık sistemine, sağlıklı dişlere ve parlak tüylere sahip olmasını sağlayacak bu mama, en ideal seçeneklerden.

Ürünü İncele

3. Goody Yetişkin Köpek Maması

Adsız tasarım - 2023-12-18T155633.869

Goody Yetişkin Köpek Maması, 15 kilogramlık ekonomik paketiyle hem besleyici hem de pratik bir seçenek. Kuzu eti ve pirinç içeriğiyle köpeğinizin günlük enerji ihtiyacını karşılayacak ve sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli prebiyotikleri ona sunacak bu mamayı kaçırmamak için acele edin.

Ürünü İncele

4. Purina Dog Chow Adult Kuzu Etli Yetişkin Köpek Maması

Adsız tasarım - 2023-12-18T155736.647

Purina Dog Chow Adult, bir yaş ve üzeri yetişkin köpekler için özel olarak formüle edilmiş, doğal malzemelerle hazırlanmış kuzu etli bir mama. Prebiyotik içeriğiyle sindirim sistemini destekleyen bu mama, köpeğinizin günlük enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli tüm besinleri sağlar. Köpeğiniz için lezzetli ve sağlıklı bir öğün seçeneği sunar.

Ürünü İncele

5. Trendline Yetişkin Köpek Maması

Adsız tasarım - 2023-12-18T155850.908

Trendline Yetişkin Köpek Maması, kuzu eti ve pirinç içeriğiyle köpeğinizin günlük beslenme rutinini destekleyecek bir mama. Yeni formülüyle, köpeğinizin enerji seviyesini yüksek tutarken sağlıklı bir sindirim sistemi ve güçlü bir bağışıklık sistemine katkıda bulunur.

Ürünü İncele

6. Proline Yetişkin Köpek Maması

Adsız tasarım - 2023-12-18T160033.726

Kuzu eti ve pirinçli formülüyle köpeğinizin sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlayacak Proline Yetişkin Köpek Maması, 15 kilogramlık büyük paketiyle geliyor. Köpeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirirken sağlam kemiklere ve dişlere de kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca sindirim sağlığını destekleyen ve parlak tüyler için gerekli olan tüm besinleri içeriyor.

Ürünü İncele

7. Dr. Sacchi Basic Yetişkin Köpek Maması

Adsız tasarım - 2023-12-18T160122.694

Dr. Sacchi Basic Yetişkin Köpek Maması, köpeğinizin her gün ihtiyaç duyduğu tam ve dengeli beslenmeyi sağlar. Bu büyük paket, lezzetli ve doyurucu bir mama alternatifi sunarken köpeklerinizin uzun süre sağlıklı ve aktif kalmasına yardımcı olacak tüm esansiyel besin maddelerini içerir. Bu ekonomik seçenekli mama, köpek sahiplerine hem kaliteli hem de uzun süreli bir çözüm sunar.

Ürünü İncele

8. Reflex Yetişkin Köpekler İçin Somonlu ve Pirinçli Mama

Adsız tasarım - 2023-12-18T155940.848

Reflex Adult Dog Food, yetişkin köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını üstün kaliteyle karşılamak için somon ve pirinçle zenginleştirilir. Özellikle Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri bakımından zengin somon içeriğiyle dikkat çeker; bu, köpeğinizin tüy sağlığını ve cildinin parlaklığını destekler. Pirinç, sindirimi kolay bir karbonhidrat kaynağı olarak, köpeğinizin enerji seviyesini gün boyu dengede tutar.

Ürünü İncele

9. Brit Köpek Dental Fonksiyonel Ödül Maması

Adsız tasarım - 2023-12-18T160635.608

Yetişkin dostlarınızın diş sağlığını korumak ve taze nefes sağlamak için tasarlanmış Brit Functional Snack Dental, lezzet ve sağlık ihtiyaçlarını bir arada sunuyor. Geyik eti ve biberiye ile zenginleştirilmiş bu yarı nemli atıştırmalıklar, tartar oluşumuna karşı koruma sağlayarak diş ve diş eti sağlığını destekliyor.

Ürünü İncele

10. Prochoice Kuru Yetişkin Köpek Maması

Adsız tasarım - 2023-12-18T160720.610

Düzenli tüy dökümünü kontrol altına almak ve deri sağlığını desteklemek için özel olarak formüle edilen Prochoice Kuru Yetişkin Köpek Maması, lezzet ve sağlığı bir arada sunar. Yetişkin köpeklerin sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için gerekli olan vitaminler, mineraller ve esansiyel yağ asitleri ile zenginleştirilmiştir.

Ürünü İncele

11. PURINA DOG CHOW Puppy Kuzu Etli Yavru Köpek Maması

Adsız tasarım - 2023-12-18T161055.775

Bir yaştan küçük yavrular için özel olarak formüle edilen PURINA DOG CHOW Puppy Kuzu Etli Yavru Köpek Maması, doğal prebiyotiklerle zenginleştirilmiş ve katkı maddesi içermeyen bir tarife sahiptir. Yavru köpeklerinizin sağlıklı sindirim sistemini desteklemek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal malzemelerle hazırlanan Dog Chow, lezzetli kuzu eti ile her öğünü bir ziyafete dönüştürür.

Ürünü İncele

12. Brit Yetişkin Köpek Mobility Fonksiyonel Ödül Maması

Adsız tasarım - 2023-12-18T161221.786

Tüylü dostunuzun sağlığını ve mutluluğunu düşünmek için harika bir fırsat var! Brit Functional Snack Mobility, yetişkin köpeklerinizin hareketliliğini ve eklem sağlığını desteklemek üzere özel olarak formüle edilmiştir. Yumuşak dokulu bu lezzetli atıştırmalıklar, eşsiz bir tat kombinasyonu olan kalamar ve ananas ile zenginleştirilmiştir.Köpeğinizin seveceği bu mama indirimdeyken alınır!

Ürünü İncele

13. ND Düşük Tahıllı Kuzulu Yaban Mersinli Yavru Büyük Irk Köpek Maması

Adsız tasarım - 2023-12-18T161332.694

Küçük dostlarınızın büyüme dönemi, onların sağlıklı ve güçlü birer yetişkin köpeğe dönüşmeleri için hayati öneme sahiptir. ND Düşük Tahıllı Kuzulu Yaban Mersinli Yavru Büyük Irk Köpek Maması, yavru köpeklerin beslenme ihtiyaçları düşünülerek özel olarak tasarlanmıştır. Orta ve büyük ırk yavrular için ideal olan bu mama, yüksek kaliteli kuzu eti ve antik tahıllar olan siyez, yulaf ve mavi yaban mersini tarifiyle zenginleştirilmiştir. Bu özel reçete, yavrularınızın gelişiminde gerekli olan protein, vitamin ve mineralleri dengeli bir şekilde sunar.

Ürünü İncele

14. Dr. Sacchi Premium Düşük Tahıllı Yetişkin Küçük Köpek Maması

Adsız tasarım - 2023-12-18T160523.640

Dr. Sacchi Premium, sığır ve kuzu etiyle zenginleştirilmiş, düşük tahıllı formülüyle minik dostlarınızın günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılar. 2000 gr'lık bu paket, küçük ırk yetişkin köpekler için yüksek kaliteli bir besin kaynağıdır. Sağlıklı bir sindirim sistemi ve parlak tüyler için mükemmeldir.

Ürünü İncele

15. Brit Premium By Nature Kuru Büyük Irk Köpek Maması

Adsız tasarım - 2023-12-18T160825.612

Her paket, yavru köpeklerin gelişimini destekleyen ve bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve minerallerle doludur. Brit Premium By Nature Kuru Büyük Irk Köpek Maması, yavru dostlarınıza sağlıklı bir başlangıç için gereken her şeyi sağlar. Yıl sonu indirimlerinde, yavru köpeğinizin gelişimine en iyi şekilde yatırım yapın!

Ürünü İncele

Kaynak: Onedio

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
köpek maması 15 kg köpek maması köpek maması 15 kg köpek maması fiyatları nd köpek maması proplan köpek maması yavru köpek maması
İş birliği İçerikleri
Hangisi daha iyi? Xiaomi mi yoksa Anker mi? Sizin için karşılaştırdık

Hangisi daha iyi? Xiaomi mi yoksa Anker mi? Sizin için karşılaştırdık

Evde saç sakal tıraşı için aradığınız cihaz burada! Üstelik fiyatı da düştü

Evde saç sakal tıraşı için aradığınız cihaz burada! Üstelik fiyatı da düştü

İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edin! O parfüm indirime girdi

İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edin! O parfüm indirime girdi

En çok tercih edilen Stanley ve Zwilling termosları karşılaştırdık

En çok tercih edilen Stanley ve Zwilling termosları karşılaştırdık

Columbia ayakkabıları bir kez giyen ayağından çıkarmak istemiyor!

Columbia ayakkabıları bir kez giyen ayağından çıkarmak istemiyor!

Yılın Son Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken sofra ürünlerini sizin için seçtik

Yılın Son Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken sofra ürünlerini sizin için seçtik

Tümünü Gör
Yılın Son Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken sofra ürünlerini sizin için seçtik

Yılın Son Fırsatları'ndan kaçırmamanız gereken sofra ürünlerini sizin için seçtik

Kış, atkı bere olmadan geçmez! Tarzınızı yansıtın, sıcacık kalın

Kış, atkı bere olmadan geçmez! Tarzınızı yansıtın, sıcacık kalın

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

A101'e marka parfümler, saatler geliyor! A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

A101'e marka parfümler, saatler geliyor! A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

Ev temizliğini kablolardan kurtarıyoruz! En iyileri karşılaştırdık

Ev temizliğini kablolardan kurtarıyoruz! En iyileri karşılaştırdık

Konfor ve tarz bir arada! Sezonun yükselen trendi kapitone montlar

Konfor ve tarz bir arada! Sezonun yükselen trendi kapitone montlar

Tümünü Gör
Konfor ve tarz bir arada! Sezonun yükselen trendi kapitone montlar

Konfor ve tarz bir arada! Sezonun yükselen trendi kapitone montlar

Boks yapanların kullanabileceği en iyi boks dişlikleri

Boks yapanların kullanabileceği en iyi boks dişlikleri

Beyzbola merak saranların edinmesi gereken en iyi beyzbol sopaları

Beyzbola merak saranların edinmesi gereken en iyi beyzbol sopaları

Kendinizi şımartın! İndirimlerden almanız gereken bakım ürünleri

Kendinizi şımartın! İndirimlerden almanız gereken bakım ürünleri

Yeni yıl ağacı süslemeyi sevenler buraya! En iyileri sizin için seçtik

Yeni yıl ağacı süslemeyi sevenler buraya! En iyileri sizin için seçtik

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Evde saç sakal tıraşı için aradığınız cihaz burada! Üstelik fiyatı da düştü

Evde saç sakal tıraşı için aradığınız cihaz burada! Üstelik fiyatı da düştü

İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edin! O parfüm indirime girdi

İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edin! O parfüm indirime girdi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

A101'e marka parfümler, saatler geliyor! A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

A101'e marka parfümler, saatler geliyor! A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

Pratik bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirime girdi!

Pratik bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirime girdi!

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İsmini Temel Reis olarak değiştirdi, sebebi şaşkına çevirdi! Kimliği görmeden inanmıyorlar

İsmini Temel Reis olarak değiştirdi, sebebi şaşkına çevirdi!

Hatay'da 4 katlı bina korna sesiyle yıkıldı

Binayı korna sesiyle böyle yıktı

Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı!

Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı!

'İstanbul büyük depreme hazır mı?' sorusunun en net yanıtı! Gece meydana gelen depremin ardından evlerinden oldular

'İstanbul büyük depreme hazır mı?' sorusunun en net yanıtı!

'Abi kardeş gibiyiz' dedi, dolandırıldı! İş vaadiyle 120 bin lirasını kaptırdı

'Abi kardeş gibiyiz' dedi, dolandırıldı! İş vaadiyle 120 bin lirasını kaptırdı

Gazeteci Hasan Kılıç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Gazeteci Hasan Kılıç'tan acı haber!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.