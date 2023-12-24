Hande Erçel buz tutmuş suya girdiği anları paylaştı! Eleştiri yağdı: "Onca şehidimiz varken..."

Gerek oyunculuk performansı gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşkına dolu dizgin devam ediyor. Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde olan Erçel lüks tatillerini de ihmal etmiyor.

Bu sefer kış tatilinden paylaşımlar yapan Hande Erçel gündem oldu. Karla kaplı suya girdiği anları da paylaşan oyuncuya ülkemizdeki şehitler hatırlatıldı.

Şehit haberleriyle yas tutulan günlerde bu pozları paylaşması eleştirilen Hande Erçel'e "Bir gün dayanamadın mı?", "Bu kadar duyarsız olmayın", "Yastayız bu pozlar ayıp" eleştirisi yağdı.







