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  4. Hande Erçel buz tutmuş suya girdiği anları paylaştı! Eleştiri yağdı: "Onca şehidimiz varken..."

Hande Erçel buz tutmuş suya girdiği anları paylaştı! Eleştiri yağdı: "Onca şehidimiz varken..."

24.12.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren, Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı günden beri ülke ülke dolaşarak lüks tatillerinden pozlarını paylaşıyor. Bu sefer kış tatilini paylaşan Erçel Türkiye şehit haberlerini ağlarken paylaşım yaptığı için eleştirildi.

Gerek oyunculuk performansı gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, Hakan Sabancı ile aşkına dolu dizgin devam ediyor. Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde olan Erçel lüks tatillerini de ihmal etmiyor.

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Bu sefer kış tatilinden paylaşımlar yapan Hande Erçel gündem oldu. Karla kaplı suya girdiği anları da paylaşan oyuncuya ülkemizdeki şehitler hatırlatıldı.

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Şehit haberleriyle yas tutulan günlerde bu pozları paylaşması eleştirilen Hande Erçel'e "Bir gün dayanamadın mı?", "Bu kadar duyarsız olmayın", "Yastayız bu pozlar ayıp" eleştirisi yağdı.

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