Yılbaşı sofranız göz kamaştırsın! Yılın Son Fırsatları'ndan öne çıkan sofra ürünlerini seçtik

Yılbaşı gecesi, çoğu zaman sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, keyifle geçen özel anlardan biri. Bu özel gecede, yıl boyunca biriktirdiğimiz enerjiyi ve sevgiyi sofralara yansıtarak konuklarımızı büyülemek isteriz. Kusursuz bir yılbaşı sofrası için ise detayların önemini unutmamak gerekiyor tabii ki. Yılın Son Fırsatları'ndan öne çıkan sofra ürünleri ile yılbaşı sofranıza unutulmaz bir hava katmaya ne dersiniz? İşte sizin için seçtiğimiz indirimli ürünlerden bazıları!

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Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli tüm ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Karaca Nano 18 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı

Kullanıcılar ne diyor?

"Aşırı kaliteli, inanılmaz güzel bir şekilde sarılmış ve kargolanmıştı, zor açtık koliyi. Tek tek, kat kat sarmışlar. Bunun için ayrıca çok teşekkür ederim, zarar gelmesine imkan yoktu diğer sitelerde fiyatlar 2 katı neredeyse. Yedeklemek için aldım takımı, bayıldım, kullanmaya kıyamayacağım galiba."

"Çok güzel bir set, kalın bir camı var, inanılmaz sağlam paketlenmişti ve ertesi gün hemen geldi elime."

2. Jumbo Athena 6 Kişilik 24 Parça Titanyum Gold Tatlı Çatal Kaşık Bıçak Takımı

Titanyum kaplamalı paslanmaz çelikten üretilen 24 parça Jumbo Athena Tatlı Çatal Kaşık Bıçak Takımı'nın altın renkteki titanyum kaplaması, şık ve zarif bir görünüm sunuyor. Titanyum kaplaması çatal, kaşık ve bıçakları korurken çizilmelere karşı da dayanıklılık sağlıyor.

3. Madame Coco Chiara Masa Örtüsü

Kullanıcılar ne diyor?

"Kaliteli ve çok şık. Masama çok yakıştı. Teşekkürler."

"Büyük masalar için ideal. Kumaşı çok güzel, biraz koltuk örtüsü gibi duruyor ama hoş."

4. English Home Pring Amerikan Servis

Hem şık hem de günlük sofralarda kullanıma uygun English Home Pring Amerikan Servis, 45x30cm boyutlarında. %98 bambu %2 pamuk iplikten oluşan ürün, 4'lü set halinde gönderiliyor. Yılbaşı sofralarınızın enerjisini yükseltecek rengiyle öne çıkan bu ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?

5. Kütahya Porselen Moderna 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı Mavi

Kullanıcılar ne diyor?

"Fotoğraflarda göründüğü gibi geldi. İnce ve kibar bir porseleni var. Çok iyi paketlenmişti. Bir sürü sünger vardı, ayrıca kutunun köşelerine ek malzemeler konulmuştu. O nedenle hiç bir kırık olmadan ulaştı."

"Ambalaj şahane, ürün şık ve kaliteli, kargo hızlı."

6. Jumbo Wineart 6'lı Kadeh Takımı

Kristal camdan üretilen Jumbo Wineart 6'lı Kadeh Takımı'nın bardaklarının her biri 700 ml hacminde. Hassas yapıları gereği elde yıkanması tavsiye edilen bu kadehler, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Jumbo kalitesini, estetikle buluşturan bu kadeh takımı indirimli fiyatıyla sizi bekliyor!

7. Porland 04ALM003392 Cosmos Çok Amaçlı Tabak

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok minnoş ve güzel."

"Chopin serisi ile kullanmak için aldım lokumluk, reçellik, çerezlik her türlü kullanılır."

8. Nehir Dalyan Sade 89 Parça Kutulu Çatal Kaşık Bıçak Takımı

Kullanıcılar ne diyor?

"Malzeme kalitesi, tasarım vs. her şey çok güzel fiyat performans üst seviyede."

"Tek kelime harika!"

9. Koziol Superglass Şeffaf 2'li Set No:3 Su Bardağı - 250 ml

Koziol Superglass Su Bardağı, içeceklerinizi çok daha uzun süre soğuk tutar. Akrilik malzemeden üretilen bardaklar aşınmaya, kırılmaya, bozulmaya karşı daha dayanıklıdır. Şeffaf rengiyle her sofraya yakışan bu ikili ürün, kısa süreliğine indirimdeyken kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

İçecekleri çok daha uzun süre soğuk tutar.

Ürünün malzemesi akriliktir

Renk:Şeffaf

Hacim : 250 ml

10. SHOWERORO 8 Adet Noel Çatal Bıçak Takımı Çantası

Yılbaşı sofranızı ufak detaylarla daha şık ve havalı hale getirmek ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise SHOWERORO 8 Adet Noel Çatal Bıçak Takımı Çantası, çam ağacı deseniyle yeni yıl ruhunu sofranıza yansıtmanızı sağlayacak!

Bu içerik 14 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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