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Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

25.12.2023 09:07 | Son Güncelleme:
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Amazon'un Prime üyelerine özel iki haftadır süren Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor. Modadan elektroniğe, ev yaşamdan kişisel bakıma onlarca kategorideki binlerce üründe %70'e varan indirimlerle alışveriş severlerin yüzünü güldüren indirimli alışveriş etkinliğinin son gününde ünlü moda markalarındaki öne çıkan indirimleri sizin için derledik. İşte detaylar!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Su geçirmez bir bota, rüzgar geçirmez bir monta, sportif ve günlük aktivitelerinizde konfor sunacak spor giyim ürünlerine, stilinizi canlandıracak aksesuarlara ihtiyacınız varsa, onları yarı fiyatından da uyguna almanın bugün son günü! Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizler için bir araya getirdik. İhtiyacınız olan monttan kabana, ayakkabıdan bota, klasik giyimden spor giyime tüm ürünlere cazip fiyatlarla ulaşmak için acele edin.

1. Özgün tasarımıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda 3000 TL'ye varan indirim

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"Konforlu, dayanıklı, aynı zamanda özgün tasarıma sahip bir ayakkabı arıyorum!" diyenlerin kesinlikle ilk tercihleri arasında yer alması gereken Camper markası, Yılın Son Fırsatları kapsamında büyük indirimlerle karşınızda! Bir kez alıp uzun yıllar kullanacağınız bir ayakkabı arayışındaysanız Camper'a mutlaka bir şans vermelisiniz. Bu indirimler bir daha gelmez, bizden söylemesi!

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2. Jack Wolfskin ürünleri de indirimde!

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Kaliteli bir outdoor mont ya da ayakkabı mı arıyorsunuz? O halde Jack Wolfskin indirimlerine mutlaka göz atmalısınız. Outdoor giyimin sevilen markalarından Jack Wolfskin ürünleri; fonksiyonelliği, uzun ömürlülüğü, hoş tasarımlarıyla herkesin gözdesi! Dayanıklı ve konforlu seçimler yapmak isteyenler, bizden söylemesi bu fırsat kaçmaz!

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3. Columbia montlar, ayakkabılar indirimde! Kışı sıcacık geçirmek isteyenler bu fırsatı kaçırmayın!

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Outdoor aktiviteleri sevenler için kaliteli ve dayanıklı ürünler sunan Columbia, yüksek performansa sahip ürünler üretmeye önem verir ve modellerinde yenilikçi teknolojiler kullanır. Markanın Omni-Tech teknolojisi; su geçirmez ve nefes alabilen bir kumaş teknolojisi olarak karşımıza çıkar. Omni-Heat teknolojisi de vücut sıcaklığını koruyan bir yalıtım özelliğidir. Ürünlerinde bu teknolojileri kullanan Columbia, zorlu hava koşullarında bile yüksek performans göstermesiyle tanınır.

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4. Boxerdan çoraba Anthony Jackson ürünlerinde fırsatlar

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İç giyimde şıklık ve rahatlık arayan beylerin fiyat performans kategorisinde en çok tercih ettiği boxer seti, Anthony Jackson desek yanılmış olmayız! Sadece boxer seti de değil, atlet ve çorap gibi erkek iç giyimine dair kaliteli ürünleriyle tanınan marka, Yılın Son Fırsatları'na özel indirimleriyle alışveriş sahipleri sevindiriyor. Her zaman bir ihtiyaç olan iç giyim ürünlerini keşfetmek için acele edin, zira hem stoklar çabucak tükeniyor hem de indirimler bitiyor!

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5. Adımlarınız konforla buluşsun! Puma ayakkabılarda büyük fırsat

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Spor giyim deyince akla ilk gelen markalardan biri olan Puma'nın en popüler ürünleri arasında spor ayakkabılar yer alıyor. Markanın karakteristik özellikleri olan rahatlık, şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getiren Puma spor ayakkabılar, her beğeniye ve ihtiyaca uygun farklı renk ve desen seçenekleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahip.
Puma spor ayakkabılar, performansa yönelik spor aktivitelerinin yanında sıklıkla günlük kullanım için de tercih ediliyor. Şık tasarımları sayesinde sokak modasının da vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen ayakkabılar, kısa süreliğine indirimde!

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6. Spor giyimde rahatlık arayanların ilk tercihlerinde Adidas'ta %40'a varan indirim

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Her yaşa, her tarza ve her spor dalına uygun çeşitlilikteki Adidas ürünleri indirimli fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Performansı ve şıklığı buluşturan üstün kaliteli Adidas ürünleri sayesinde gündelik yaşamınızı daha konforlu hale getireceksiniz. Spor yaparken, günlük kullanımda veya şehir hayatının koşturmacasında rahatlıkla tercih edebileceğiniz Adidas ürünlerine sahip olmak için acele edin.

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7. Spor giyimi kaliteyle buluşturan Under Armour'da %40'a varan indirim

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Ultra konfor sunan, yüksek kaliteli spor giyim ürünleriyle tanınan Under Armour, profesyonel sporcular başta olmak üzere dünya genelindeki binlerce kişinin favori spor markası olmaya devam ediyor. Performansı ve rahatlığı ön planda tutan ürünlerinde yenilikçi teknolojiler kullanan marka, özgün tasarımlarıyla da öne çıkıyor. İndirimdeki Under Armour ürünlerine bakmaya ne dersiniz?

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8. Çabasız şıklık sunan Levi's ürünlerindeki indirimleri keşfedin!

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Levi's, birbirinden şık jeanlerin yanı sıra ceket, gömlek, ayakkabı ve aksesuarlar da dahil olmak üzere geniş bir giyim yelpazesine sahip. Dünya çapında birçok kişinin gardırobunda yer alan klasik ve zamansız bir marka olan Levi's yüksek kalite, dayanıklılık ve şıklık ile özdeşleşiyor. Sizin de Levi's'ın en havalı parçalarını gardırobunuza ekleme zamanınız gelmedi mi? Levi's ürünlerini hazır indirimdeyken kaçırmayın deriz!

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9. New Balance spor ayakkabılarda %40'a varan indirim

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Spor ayakkabılarıyla dünya çapında nam salmış New Balance, üstün destek sağlayan tabanları, yastıklama sistemleri ve dayanıklı malzemeleri ile uzun süreli konfor sunan ayakkabılar üretir. Koşu, yürüyüş, antrenman veya günlük kullanım için uygun olan modelleri ayakkabı severlerle buluşturan marka, geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi tasarımlarıyla farklı ihtiyaçlara uygun seçenekler sunar. Kısa süreliğine indirimde olan New Balance modellerini kaçırmayın!

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10. Hem trendleri hem indirimleri yakalayın! UGG ayakkabılarda fırsat

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Son yılların trendleri arasında yer alan UGG modelleri, yediden yetmişe herkesin favorisi! Yüksek fiyatlarına rağmen kalitesi ve dayanıklılığıyla çok sevilen UGG modellerindeki indirim kaçırılmayacak cinsten! %40'a varan indirimlerle ömürlük bir UGG'a sahip olmak için acele edin.

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