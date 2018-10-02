Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Sadece sunuculuğunu yaptığı programlarla değil yaşadığı ilişkiler ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da kendisinden söz ettiren Seda Akgül, kısa bir süre önce ayrıldığını açıkladığı 4 Kadın Zamanı adlı programındaki açıklamasıyla Sırp basınına konuk oldu.

Programda Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius’a bir göndermede bulunan ve onu öpmek için 3 bin 750 lira verebileceğini söyleyen Akgül’ün bu esprili göndermesi olay olmuş ve uzun bir süre magazin basınını meşgul etmişti.

Görünen o ki haber öylesine dikkat çekmiş ki kendisine Sırp basınında da yer bulmuş. Seda Akgül yurt dışında yayınlanan haberin linkini sosyal medya hesabından paylaşarak şunları yazdı:

“Arkadaşlar yayında yaptığım basit bir esprinin, (üstelik eniştesine öpücük atan bir hanımla ilgili) sadece sonunu kullanarak beni taaa Sırp basınına kadar çıkardığınız için sitem ediyorum. Ben de sizin gibi haberci kökenli emekçiyim… İyi mi oldu şimdi!”