MAGAZİN

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

4 Kadın Zamanı adlı programdan ayrıldığını açıklayan sunucu Seda Akgül, Karius açıklamasıyla olay olmuştu! Akgül o açıklamalarından sonra çıkan haberlerle ilgili bakın ne dedi

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Sadece sunuculuğunu yaptığı programlarla değil yaşadığı ilişkiler ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da kendisinden söz ettiren Seda Akgül, kısa bir süre önce ayrıldığını açıkladığı 4 Kadın Zamanı adlı programındaki açıklamasıyla Sırp basınına konuk oldu.

Programda Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius’a bir göndermede bulunan ve onu öpmek için 3 bin 750 lira verebileceğini söyleyen Akgül’ün bu esprili göndermesi olay olmuş ve uzun bir süre magazin basınını meşgul etmişti.

Seda Akgül'den Loris Karius açıklaması 'Libidomu abartmayın'Seda Akgül'den Loris Karius açıklaması 'Libidomu abartmayın'

Görünen o ki haber öylesine dikkat çekmiş ki kendisine Sırp basınında da yer bulmuş. Seda Akgül yurt dışında yayınlanan haberin linkini sosyal medya hesabından paylaşarak şunları yazdı:

seda-akgul-ic

“Arkadaşlar yayında yaptığım basit bir esprinin, (üstelik eniştesine öpücük atan bir hanımla ilgili) sadece sonunu kullanarak beni taaa Sırp basınına kadar çıkardığınız için sitem ediyorum. Ben de sizin gibi haberci kökenli emekçiyim… İyi mi oldu şimdi!”

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Anahtar Kelimeler:
seda akgül seda akgül instagram Loris Karius

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