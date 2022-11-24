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Seda Akman ile aşk yaşadığı konuşuluyordu! Cem Yılmaz eski aşkı Serenay Sarıkaya'yla yakınlaştı

24.11.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Akman ile yeni aşka yelken açtığı söylenen Cem Yılmaz eski aşkı Serenay Sarıkaya'yla samimi bir gece geçirdi. Serenay Sarıkaya muhabirlerin eski aşkı Cem Yılmaz ile alakalı sorularına, "Oyundan geldim, yorgunum. Görüşürüz" yanıtını vermekle yetindi.

Seda Akman ile aşk yaşadığı konuşuluyordu! Cem Yılmaz eski aşkı Serenay Sarıkaya'yla yakınlaştı

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile ayrılığının ardından kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut ile kısa bir birliktelik yaşamıştı. Yılmaz şimdilerde ise Seda Akman ile anılıyor. Ancak Yılmaz'ın son olarak eski aşkıyla yakınlaşması gündem oldu.

Serenay Sarıkaya, rol aldığı 'Alice Müzikali' gösterisinin çıkışında Etiler'de görüntülendi. Trafikte otomobiliyle seyir halindeyken objektiflere yansıyan Sarıkaya, basın mensuplarıyla sohbet etti.

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"YAKINLAŞMANIZ OLDU" DENİLDİ

Serenay Sarıkaya, muhabirlerin, "Eski sevgiliniz Cem Yılmaz ile oyundan sonra bir mekanda eğlendiniz, yakınlaşmanız oldu. Yeniden bir aşk olur mu?" sorusuna, "Oyundan geldim, yorgunum. Görüşürüz" şeklinde yanıt verdi.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; ünlü oyuncu, gazetecilerin, "Cem Bey'in hayatında bir kişi vardı. Size de, 'Canım', 'Hayatım' dedi" sözlerini ise yanıtsız bıraktı. Sarıkaya, ardından hızla evinin yolunu tuttu.

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Cem Yılmaz

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