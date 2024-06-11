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  4. Seda Akman saçlarını bir anda kısacık kestirdi! Yeni imajına yorum yağdı

Seda Akman saçlarını bir anda kısacık kestirdi! Yeni imajına yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.06.2024 07:41
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Emret Komutanım dizisiyle hafızalara kazınan ve pek çok dizide oyunculuğuyla adından söz ettiren Seda Akman yeni imajıyla dikkat çekti.

Seda Akman saçlarını bir anda kısacık kestirdi! Yeni imajına yorum yağdı

1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçilen ve rol aldığı dizilerle adından söz ettiren Seda Akman yeni imajıyla dikkat çekti.

Saçlarını bir anda kısacık kestirme kararı alan Seda Akman değişimiyle şaşırttı. Daha önce de kısa saç kullandığını söyleyen güzel oyuncu "Hep aynı hep aynı bir anda kestirmek istedim. Kimseye de söylemedim" dedi.

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Seda Akman'ın zayıf halleri de gözlerden kaçmadı. Güzel oyuncunun yeni imajına "Çok güzel olmuş" diyenler de vardı "Yaşlı göstermiş" diyenler de...

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Ancak güzel oyuncunun kendini yeni imajıyla iyi hissettiği aurasından belliydi. Katıldığı gecede sade tarzıyla dikkat çeken Akman'a "Çok güzelsin" yorumları da geldi.


Vitrin


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Seda Akman emret komutanım
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