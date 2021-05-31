Seda Bakan derin dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

2014'te Ali Erel ile dünyaevine giren oyuncu Seda Bakan tam kapanma dönemi bitince Antalya'ya gitti.

Tatil keyfi yapan Bakan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Bikinili pozlarından sonra derin dekolteli ve yırtmaçlı dekolteli elbisesiyle pozlar veren Bakan'a hayranlarından beğeni yağdı.

Bakan kısa süre önce estetik itirafıyla dikkat çekmişti. Ünlü isim "Yaptırmayı çok istiyorum. Burnumda küçük bir çıkıntı var. Eğer burun estetiği yaptırırsam, eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir" şeklinde konuşmuştu.





