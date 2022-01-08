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Seda Bakan ekrana dönecek mi? Yanıtladı...

08.01.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç yıl önce kızı Leyla'yı kucağına alan Seda Bakan, "Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Gelen projeler var. Eskisi gibi her şeye atlamıyorum. Biraz daha seçiciyim. Hayatımda Leyla olduğu için değecek işleri kabul ediyorum" yanıtını verdi.

Seda Bakan ekrana dönecek mi? Yanıtladı...

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Seda Bakan, önceki gün Tarabya Sahili'nde görüntülendi. Bakan, kızı Leyla ve bakıcısıyla birlikte Boğaz’da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Gazetecilerle sohbet eden Seda Bakan, "Havayı güzel bulunca yürüyüşe çıktık. Çok güzel bir manzara var. Ülkemiz gerçekten çok güzel." dedi.

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"ESKİSİ GİBİ HER ŞEYE ATLAMIYORUM"

Kızı Leyla’nın doğumundan sonra bir süre setlere ara veren oyuncu, "Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Bakan, "Gelen projeler var. Eskisi gibi her şeye atlamıyorum. Biraz daha seçiciyim. Leyla olduğu için hayatımda değecek işleri kabul ediyorum. İyi bir proje gelirse kabul ederim." şeklinde konuştu.

"SEVMEDİĞİM OYUNCU YOK"

Seda Bakan, "Ekranda sevmediğiniz bir ismi gördüğünüz zaman kanalı değiştiriyor musunuz?" sorusuna ise, "Sevmediğim oyuncu niye olsun ki? O gözle bakmıyorum iş gözüyle bakıyorum. O kadar duygu üretmenin bir alemi yok. Profesyonel bakmam gerekiyor. Ben öyle bakıyorum." cevabını verdi.
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"EŞİM BENİ BOŞAR"

Öte yandan Bakan, geçtiğimiz aylarda estetik itirafıyla da adından söz ettirmişti. Seda Bakan, "Hiç estetiğiniz var mı?" sorusuna, "Yok ama yaptırmayı çok istiyorum. Burnumda küçük bir çıkıntı var. Eğer burun estetiği yaptırırsam, eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir" yanıtını vermişti.

Ünlü oyuncu, "Leyla'ya kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır, hayır. Şu an düşünmüyoruz" demişti.

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