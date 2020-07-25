Seda Bakan'ın deniz keyfi! Deniz bisikletinde zorlandı

Ünlü oyuncu Seda Bakan, eşi Ali Erel ve kızı Leyla ile birlikte mavi tura çıktı... Kızına olan bağlılığıyla sık sık gündeme gelen Bakan, minik Leyla'yı denizle tanıştırdı. Minik Leyla'yı can simidinin içine koyan Seda Bakan, mavi sularda doyasıya kızıyla oynadı.

Dali isimli teknelerini Muğla'ya demirleyen Seda Bakan ve ailesi, Magazinburada tarafından görüntülendi. Kızı Leyla ile mavi sularda oynayan Seda Bakan, daha sonrasında deniz bisikletine binerek stres attı...

Hem spor yapan hem eğlenen ünlü oyuncu, deniz bisikletiyle doyasıya eğlendi. Seda Bakan bir ara deniz bisikletinden düştü. Pes etmeyen ve yeniden denizden çıkıp bisiklete binen Bakan, azminin sonunda başarıya ulaştı ve deniz bisikletinin tadını çıkadı.

