Seda Bakan'ın kızı Leyla 3 yaşında! Annesinin kopyası

2019'da nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan ve müzisyen Ali Erel, kızları Leyla'yı da 2019 yılında kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlanan çiftin kızları Leyla, 3. yaşına bastı.

Evinin bahçesini balonlarla süsleyen Bakan, kızının doğum gününü aile fertleri ve yakın arkadaşlarının çocuklarıyla birlikte kutladı.



Leyla'nın doğum günü partisine bir dönemin popüler müzik grubu 'Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer de kızı Karla ile birlikte katıldı.



Kemer, Bakan ve çocuklarıyla birlikte çekilen bu fotoğrafı, Instagram hesabından "Leyloş 3 yaşında oldu. Biz de onlarla büyüdük!" notuyla yayınladı.



