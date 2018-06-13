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Seda Bakan kask takmadı! Sebebi ise...

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2018 16:08 | Son Güncelleme

Seda Bakan önceki gün Fulya’daydı. Arkadaşının kullandığı motosiklete binen oyuncu, neden kask takmadığı şöyle açıkladı

Seda Bakan kask takmadı! Sebebi ise...

Cem Yılmaz'ın son filmi 'Arif V 216'da sergilediği performansla oyunculuktaki başarısını bir kez daha kanıtlayan Seda Bakan son yaptığı hareketle eleştirildi.

Seda Bakan önceki gün Fulya’daydı. Arkadaşının kullandığı motosiklete binen oyuncu, kask takmadı.

Seda Bakan, kask takmamasına rağmen son derece rahattı, şezlongda güneşlenir gibiydi. Oyuncu, “Mesafe kısa olduğu için takmadık. Evimde değişiklik yapıyorum. Arkadaşım da mimar. Ofisinden çıktık, yemek yiyip döneceğiz" dedi.


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