Seda Bakan O Ses Türkiye'de hem göze hem kulağa hitap edecek

Son Güncelleme 2 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 30.12.2017 13:37 |2 saat önce

O Ses Türkiye'nin yılbaşı bölümünde sahneye çıkan güzel oyuncu Seda Bakan kıyafetiyle büyüledi.

Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olan Seda Bakan, O Ses Türkiye'de hem göze hem kulağa hitap edecek.

Seda Bakan hem göze hem kulağa hitap edecek

1 / 6 Seda Bakan, ‘O Ses Türkiye Yılbaşı’ programı için jüri karşısına geçti.

2 / 6 5 Ocak’ta vizyona girecek, ‘Arif V 216’ filmi oyuncuları Cem Yılmaz ve Ozan Güven’le çekimlere katılan Bakan, Raisa&Vanessa imzalı kıyafetiyle hem gözlerin hem de kulakların pasını sildi.

3 / 6 Oyuncu, projesinde söylediği ‘Sen Bir Yana Dünya Bir Yana’ şarkısını seslendirdi.

4 / 6 O Ses Türkiye'nin yılbaşı bölümünde Seda Bakan, jüri üyeleri Hadise, Gökhan Özoğuz, Yıldız Tilbe ve Murat Boz’u etkilemeye çalıştı.

5 / 6 Seda Bakan'ın da sahne alacağı O Ses Türkiye'de Cem Yılmaz ve Ozan Güven de jüri üyeliği yapacak