Seda Bakan O Ses Türkiye'de hem göze hem kulağa hitap edecek
O Ses Türkiye'nin yılbaşı bölümünde sahneye çıkan güzel oyuncu Seda Bakan kıyafetiyle büyüledi.
Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olan Seda Bakan, O Ses Türkiye'de hem göze hem kulağa hitap edecek.
Seda Bakan hem göze hem kulağa hitap edecek
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Seda Bakan, ‘O Ses Türkiye Yılbaşı’ programı için jüri karşısına geçti.
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5 Ocak’ta vizyona girecek, ‘Arif V 216’ filmi oyuncuları Cem Yılmaz ve Ozan Güven’le çekimlere katılan Bakan, Raisa&Vanessa imzalı kıyafetiyle hem gözlerin hem de kulakların pasını sildi.
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Oyuncu, projesinde söylediği ‘Sen Bir Yana Dünya Bir Yana’ şarkısını seslendirdi.
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O Ses Türkiye'nin yılbaşı bölümünde Seda Bakan, jüri üyeleri Hadise, Gökhan Özoğuz, Yıldız Tilbe ve Murat Boz’u etkilemeye çalıştı.
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Seda Bakan'ın da sahne alacağı O Ses Türkiye'de Cem Yılmaz ve Ozan Güven de jüri üyeliği yapacak
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Seda Bakan çekimler öncesinde Hadise'yle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı
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