MAGAZİN

Seda Bakan O Ses Türkiye'de hem göze hem kulağa hitap edecek

MAGAZİN HABERLERİ | 30.12.2017 13:37 | Son Güncelleme 2 saat önce

O Ses Türkiye'nin yılbaşı bölümünde sahneye çıkan güzel oyuncu Seda Bakan kıyafetiyle büyüledi.

Son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden olan Seda Bakan, O Ses Türkiye'de hem göze hem kulağa hitap edecek.

Seda Bakan hem göze hem kulağa hitap edecek

1 / 6

Seda Bakan, ‘O Ses Türkiye Yılbaşı’ programı için jüri karşısına geçti.

Seda Bakan, ‘O Ses Türkiye Yılbaşı’ programı için jüri karşısına geçti.
2 / 6

5 Ocak’ta vizyona girecek, ‘Arif V 216’ filmi oyuncuları Cem Yılmaz ve Ozan Güven’le çekimlere katılan Bakan, Raisa&Vanessa imzalı kıyafetiyle hem gözlerin hem de kulakların pasını sildi.

5 Ocak’ta vizyona girecek, ‘Arif V 216’ filmi oyuncuları Cem Yılmaz ve Ozan Güven’le çekimlere katılan Bakan, Raisa&Vanessa imzalı kıyafetiyle hem gözlerin hem de kulakların pasını sildi.
3 / 6

Oyuncu, projesinde söylediği ‘Sen Bir Yana Dünya Bir Yana’ şarkısını seslendirdi.

Oyuncu, projesinde söylediği ‘Sen Bir Yana Dünya Bir Yana’ şarkısını seslendirdi.
4 / 6

O Ses Türkiye'nin yılbaşı bölümünde Seda Bakan, jüri üyeleri Hadise, Gökhan Özoğuz, Yıldız Tilbe ve Murat Boz’u etkilemeye çalıştı.

O Ses Türkiye'nin yılbaşı bölümünde Seda Bakan, jüri üyeleri Hadise, Gökhan Özoğuz, Yıldız Tilbe ve Murat Boz’u etkilemeye çalıştı.
5 / 6

Seda Bakan'ın da sahne alacağı O Ses Türkiye'de Cem Yılmaz ve Ozan Güven de jüri üyeliği yapacak

Seda Bakan'ın da sahne alacağı O Ses Türkiye'de Cem Yılmaz ve Ozan Güven de jüri üyeliği yapacak
6 / 6

Seda Bakan çekimler öncesinde Hadise'yle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı

Seda Bakan çekimler öncesinde Hadise'yle çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seda bakan o ses türkiye

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seren Serengil - Hande Yener kavgasına Yeşim Salkım da katıldı!

Seren Serengil - Hande Yener kavgasına Yeşim Salkım da katıldı!

Emre Çolak gazetecileri tehdit etti

Emre Çolak gazetecileri tehdit etti

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Kenan Doğulu: 'Yılbaşını evde geçiren erkekler etek giysin'

Alişan cimri değilmiş! Çünkü...

Alişan cimri değilmiş! Çünkü...

Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a 'Merve Boluğur' baskısı!

Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a 'Merve Boluğur' baskısı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.