Çay üreticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrısı sosyal medyada gündem oldu: 'Bari hiç para vermeseydiniz, en azından 'devlete çalışıyoruz' derdik

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiği bildirilerek, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir" ifadesini kullanmıştı. Ancak belirlenen tutar Karadeniz'de tepkilere neden oldu.

"DEVLETE ÇALIŞIYORUZ" DERDİK

Rize ve Artvin'de çay üreticileri bazı prostestolar gerçekleştirdi. Tarım Bakanı Yumaklı ise tutarın değişmeyeceğini söyledi. Çay üreticisi Sabit Balcı ise bir video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Video sosyal medyada gündem oldu. Balcı, Erdoğan'a, "Bu çay parası konusunda bu kadar aciz durumdaydınız madem bu kadar muhtaç durumdaydınız bari hiç çay parası vermeseydiniz de en azından 'devlete çalışıyoruz' derdik." ifadelerini kullandı.

Balcı'nın gündem olan videosu şu şekilde;

Sayın Cumhurbaşkanım. Bu çay parası konusunda bu kadar aciz durumdaydınız madem bu kadar muhtaç durumdaydınız bari hiç çay parası vermeseydiniz de en azından 'devlete çalışıyoruz' derdik. Biz zaten batmışız. 'Para verdik' diyerek milleti yalandan avutmaya gerek yok. Bugün bir kilo peyni bir kilo zeytin 500 lira. Yani 20 lira, 17 lira, 15 liraya bakkala gitsen ne alıyorsun? Çocuğa versen gözüne bakıyor, 'Bu nedir?' diye. Çocuğun eline verilmeyecek bir para 'çay parası diye verdik, iyi para verdik' diye lanse etmenin gereği yok. Devlet madem bu kadar aciz durumdaydı, durumunuz madem o kadar zayıftı, hiç para vermeseydiniz de Rizeli bir kez daha fedakarlık etseydi.

En azından 'devletimize fedarlık yaptık' derdik. Bu parayı çocuğa versek bir simit yiyemyor. Milleti salak yerine koymanın bir manası yok. Deseniz ki her Rizeli elini taşını altına koysun, devletin de durumu iyi değil, hiç para vermedik daha iyi. Kafamız rahat olur. Siz de dersiniz ki, 'Rizeli devlete destek çıktı'.Bu kadar aciz duruma düştüğümüz hiç olmamıştı. Böyle bir rezillik olur mu ya?







