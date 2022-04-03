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Seda Güven ikinci kez hamile!

03.04.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Seda Güven oğluyla verdiği pozunu paylaşıp müjdeli haberi de duyurdu. 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturan Güven ikinci kez hamile olduğunu açıkladı.

Seda Güven ikinci kez hamile!

Oyuncu Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, Aralık 2020'de de oğlu Yiğit Ali'yi kucağına almıştı. Güven'in eşi Ali Güzel, Yiğit Ali'nin dünyaya geldiğini; "Oğlumuz ve Zeynep'imizin kardeşi; hoş geldin... Allah'ım kalbinden sevgi ve merhametin eksik olmadığı bir hayat ile sağlık ve mutlululuğu ömründen eksik etmesin inşallah. Allah'ım hep iyi insanlarla karşılaştırsın seni" sözleriyle duyurmuştu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve vaktinin tamamını oğluna ayıran güzel oyuncudan müjdeli, haber geldi. İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Seda Güven, oğlu Yiğit Ali ile çekilen fotoğraflarını yayınladı. Ünlü isim, paylaşımına; "Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?" notunu düştü.

bs.s,

Karnının belirginleştiği dikkatlerden kaçmayan oyuncuya, takipçileri ve yakın dostlarından "Tebrikler", "Maşallah", "Allah sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin" gibi yorumlar geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Seda Güven
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