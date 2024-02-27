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Seda Ocak kardeşi Sema'nın diskalifiyesini duyunca Pınar'a bakın ne dedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.02.2024 07:33
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Survivor'da gece yarısı çıkan kavga diskalifiye ile sonuçlandı. Sema geldiğinden beri sürekli gerilim yaşadığı Pınar ile birbirine girdi. Sema'nın diskalifiye edilmesi sonrasında karşı takımda yer alan kardeşi Seda Ocak ise bakın ne dedi.

Seda Ocak kardeşi Sema'nın diskalifiyesini duyunca Pınar'a bakın ne dedi

Survivor All Star'da bu sefer yaşanan kavga daha da büyüdü. Tekmeler, yumrukların da savrulduğu kavgada Pınar ve Sema sonunda birbirine girdi. Daha önce Sema'ya "Lohusa kadın gibi" diyerek zorbalıkta bulunan Pınar yarışmaya devam ederken yaşananlardan sonra Sema Aydemir diskalifiye edildi.

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Acun Ilıcalı konseyde mavi takıma da Sema'nın diskalifiyesini duyurduğunda Seda Ocak yıkıldı.

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Seda Ocak kardeşinin diskalifiye olduğunu duyunca şoke oldu. Seda Ocak konuşmasında "Burada onu yaptı bunu yaptı kardeşimi diskalifiye ettirdi. Ben anladım amacı bundan sonra kafasını kaldırıp benim gözüme dahi bakmasın" diyerek rest çekti.

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survivor Seda Ocak Pınar ele
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