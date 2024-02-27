Survivor Sema Aydemir diskalifiye edildi! Acun Ilıcalı'nın kararı sosyal medyayı atağa kaldırdı! 'Pınar da edilmeli'

Survivor All Star'da kaos ve kavga hiç bitmiyor. Adaya yedeklerden gelen Sema Aydemir'le geldiği günden beri bir türlü anlaşamayan Pınar, sonunda birbirine girdi.

Sema'nın kardeşi Seda'yı sürekli savunmasından rahatsız olduğunu daha önce belirten Pınar, bu kez çizgiyi aştı. Sema'nın Pınar'a tekme attığı anlarda araya diğer yarışmacılar girdi. Çığlık seslerinin yükselmesi herkesi şoke ederlen, Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'nde nihai kararı açıkladı.

Sema kavga sonrası konseyde Acun Ilıcalı'nın karşısına tek başına çıktı. Acun Ilıcalı, Sema'dan kendini ifade etmesini istedi. Sema şu ifadeleri kullandı:

'Bende çok utanıyorum burada olmaktan. Geldiğimden beri kendime bir atış alanı hazırladım. Ben çalışacağım çünkü eksiğim var. Çekil benim düellom var çalışacağım. Sürekli bir şeyler. Sahra gitti, bana iftira attı. Arkadaşlarıma demiş ki ben onun seçtiği atışı ve o atışı çalıştığını Sahra'ya söylemişim. Sahra burada bir haksızlık var. Ben düelloya çıkmıyorum demiş ve yarışmayı bırakmış. İşin acısı arkadaşlarım dedi ki hakkını helal et, vallahi biz bile düşündük acaba o yüzden mi gitti kız dedik dedi. Ben bunu yaşamak zorunda değilim. Çünkü ben böyle bir şey yapmadım. Sonra işte lohusa kadın, Alman turist, ekip senden çok pişman seni getirdiklerine, bir sürü şeyler söyledi.

En son yılan yaptı biliyorsunuz konseyde ve sürekli yapıyor yapıyor ben sesimi çıkarmıyorum. Konseyden sonra biz kampa gittik ama ben dedim ki Sema sen neden bu kadar eziliyorsun ki yani, ben bunları haketmedim. Duramadım, gittim, içimde kalırdı yani. Pınar ne yaptın? Şimdi ne yaptın? Neden dedim mesela birbimizden uzak durmuyoruz. Sen dedi Seda'nın istatistiği için uğraşıyorsun. Seda için uğraşsam ya derim ki beni seç ya da en kötü ihtimalle Pınar'ı seç derdim. Ne olursam olayım, ne fiziğimi ne yarışmayı bunları hakedecek bir şey yapmadım. En kötüsünüde söyleyeyim ben 3 sene konteyner da kaldım. Bana da gelip sen bizim sayemizde olimpiyatlara gittin dedi. Çok hırslandım. Tutun şunu falan diyordu ama onun da eli armut toplamıyordu. Masuma yatmasın.'

Sema Aydemir konseyde yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

SEMA AYDEMİR DİSKALİFİYE OLDU

Acun Ilıcalı, Sema Aydemir'i çok iyi anladığını ifade ederek, Olayı defalarca seyredip diğer yarışmacılarla da konuyu konuştuk. Sonrasında da bir kanaate ulaştık. Değerlendirme sonucunda açıkcası çok emeğin olan bize de çok faydası olmuş bir yarışmacısın. Bunları çok iyi biliyoruz. Bizim için değerin çok yüksek. Sen bana göre örnek bir annesin. Fevri bir olaydan biryere varmak bence insanı yanlışa götürür. Ancak yaşanan bu olay yarışmanın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız. Bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız."

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Acun Ilıcalı'nın bu kararı sonrası sosyal medya ayağa kaltı. Sosyal medyada kararın haksız olduğu bulundu ve 'Pınar da diskalifiye edilmeli' yorumları yapıldı.





