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Seda Sayan 2 milyon 665 bin TL'lik çantasıyla gündem olmuştu! 'Tükürük' detayı herkesi şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.03.2024 12:38
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Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan son olarak 2 milyon 665 bin TL'lik çantasıyla gündem oldu. Sadece özel davetlerde ve tatiller kullandığı iddia edilen çantanın kişiye özel üretildiği ortaya çıktı.

Seda Sayan 2 milyon 665 bin TL'lik çantasıyla gündem olmuştu! 'Tükürük' detayı herkesi şaşırttı

Gayrimenkule yaptığı yatırımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan son olarak 2 milyon 665 bin TL'lik çantasıyla gündem oldu. Sayan'ın davetlerde ve tatillerde taktığı yılan derisi çanta için ödediği para adeta dudak uçuklattı.

Çanta, pırlanta ve saat koleksiyonu olduğu ortaya çıkan Seda Sayan'ın dünyaca ünlü bir Fransız markasına ait çantası 83 bin dolar yani 2 milyon 665 bin TL.

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Seda Sayan'ın yılan derisi çantası Aramızda Kalmasın'da masaya yatırıldı. O çanta için sıraya girildiğini söyleyen Müge Dağıstanlı 'Bu çantalar galiba bir şeyin vizesi ya da pasaportu. Örneğin cemiyet hayatında ünlüler bunu takmazsa olmuyor sanki. Seda Sayan'ın buna ihtiyacı yok' dedi.

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'TÜKÜRÜK İLE...'

Yelda Kırçuval ise bu çantaların replikalarının çok fazla olduğunu ve orjinal olup olmadığının ayrımının 'tükürük' ile yapıldığını söyledi. Kırçuval 'elinize tükürük değdirip çantaya sürdüğünüzde kayıyorsa orjinal değildir' dedi.

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Seda Sayan sosyal medya ünlü şarkıcı
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