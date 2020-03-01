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Seda Sayan'dan Ezgi Eyüboğlu yorumu! 'Oğulcan'ın hayatındaki...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 09:10 | Son Güncelleme

Eser Yenenler'in sunduğu talk show programına konuk olan Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in Ezgi Eyüboğlu ile olan ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Seda Sayan Ezgi Eyüboğlu'nu çok beğendiğini söyledi.

Seda Sayan'dan Ezgi Eyüboğlu yorumu! 'Oğulcan'ın hayatındaki...'

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yaptığı ve aynı zamanda Yemekteyiz programını sunduğu TV8 ekranlarında yayınlanan Eser Yenenler Show programının konuğu oldu. Oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuşan Seda Sayan, Ezgi Eyüboğlu'nu çok beğendiğini belirterek, "Oğlumla çok yakışıyorlar" dedi.

Eser Yenenler'in talk show programına konuk olan Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu. Seda Sayan; Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nu çok yakıştırdığını söyledi.

Seda Sayan, "Oğulcan'ın hayatındaki kimseyi bu zamana kadar kıskanmadım. Hatta öyle ki yanında kimi görsem 'Aa ne kadar iyi kız, evlensene' falan diyorum. Ezgi de çok güzel bir kız, oğlumla çok yakışıyorlar" dedi.

EVLİLİK TAVSİYESİ DE VERDİ

Seda Sayan, linç köşesinde de sosyal medyada paylaşılan esprili mesajlara bir hayli güldü. "TV8'i ne zaman açsam karşıma Seda Sayan çıkıyor, ne yaptınız siz" diye yazan bir mesaja ünlü şarkıcı çok güldü ve "Aga her yerde ben varım bee" diye konuştu.

O Ses Türkiye yarışmasının son şampiyonu unvanına da sahip olan şarkıcı, stüdyodaki konuklarına evlilik tavsiyesi de verdi. Seda Sayan genç kızlara flört ettiği erkeklerin TC kimlik numaralarını istemelerini ve onları araştırmaları öğüdünü programda da yineledi.

Sözlerinin arkasında olduğunu ifade eden Seda Sayan, "Çünkü bazı erkekler kadınları kandırıyor. 'Şöyle bir insanım, bekarım, boşandım, boşanıyorum' diye yalanlar söylüyor. Flört ederken her şey güzel gidiyor. Tamam iste TC kimlik numarasını, bak siciline. Temizse işi de uzatma bas nikahı, evlen" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
ezgi eyüboğlu, seda sayan, oğulcan engin, Oğulcan Engin sevgili,

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dokuz kocalı hürmüz neyin tavsiyesini veriyorsun demezlermi
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