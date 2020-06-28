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Seda Sayan'dan gelin adayı Ezgi Eyüboğlu'na: Çok güzel ve tatlısın

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 15:00 | Son Güncelleme

Şarkıcı Seda Sayan, dün akşam Bodrum Günay Restaurant'da sahne aldı. Sayan'ı izleyenler arasında oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'da vardı. Ünlü şarkıcı, gelin adayına övgüler yağdırdı.

Seda Sayan'dan gelin adayı Ezgi Eyüboğlu'na: Çok güzel ve tatlısın

Şarkıcı Seda Sayan Bodrum Günay'da sahne aldı. Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu Sayan'ı yalnız bırakmadı.

Oğluna ve gelin adayına 'Hoşgeldin' diyen Sayan "Maşallah çok güzel ve tatlısın. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Allah tamamına erdirsin" diyerek müstakbel gelin adayına övgü dolu sözler söyleyerek ilişkiye onay verdi.

Güzel sanatçı "Ayakkabılarımı oğlum Oğulcan anneler günü hediyesi olarak aldı. En güzel ayakkabılar bende" diyerek oğlunu işaret edip gelin adayı Ezgi Eyüpoğlu'na da sahneden göz kırptı.

Seda Sayan (1)

Programın ikinci yarısına sevenlerinin karşına yaklaşık iki ay önce vefat eden Rahmetli Nur Yerlitaş'ın diktiği son elbise ile çıkan Seda Sayan "Bu elbise çok sevdiğim rahmetli Nurcuğumun diktiği en son elbise, Allah rahmet eylesin. Bugün onun anısına bu elbiseyi giymek istedim" sözleriyle sahnede duygusal anlar yaşadı.


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