Seda Sayan'dan iddialara yanıt! "Ben karşımda bekar bir erkek tanıdım"

Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'e 'sevgilinden ayrıl gel dedi' iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Seda Sayan 7. evliliğini yapacağı sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik haberini canlı yayında milyonlara duyurdu. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile sürpriz evlilik kararına ilişkin magazin kulislerinde bir kez daha bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı.

Çağlar Ökten'in Seda Sayan'dan albüm teklifi karşılığında 4 yıllık aşkı Lara Şehiroğlu'ndan ayrıldığı iddia edildi.



Sayan bu iddialara 2. Sayfa programına gönderdiği ses kaydı ile yanıt verdi. Seda Sayan bomba iddia hakkında, "Bir şeyler karşısında albüm sözü vermiş olmam hem bana hakaret hem de Çağlar'ın müzisyen kimliğine hakaret! Seda Sayan ben karşımda bekar bir erkek tanıdım 5 yıl önce evliliğini resmi olarak noktalamış ve bir çocuğu olan erkekle evleniyorum rica ediyorum beni kimseyle muhattap etmeyin lütfen." dedi.





