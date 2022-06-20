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Seda Sayan'dan soyadı çıkışı! "Çağlar'ın soyadına kurban olurum"

20.06.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, nisan ayında evlendiği Çağlar Ökten'in soyadını kullanmamak için mahkemeye başvurmuştu. Aralarında kriz yaşandığı konuşulan Seda Sayan'dan, Çağlar Ökten açıklaması geldi.

Seda Sayan'dan soyadı çıkışı! "Çağlar'ın soyadına kurban olurum"

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz ay kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'le evlenerek yedinci kez dünyaevine girmişti.

Sayan'ın, Çağlar Ökten’in soyadını kullanmamak için dava açtığı öğrenildi. Ünlü şarkıcı, bu konuyla ilgili açıklama yaptı.

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Sayan, muhabirlerin, "Eşinizin soyadını kullanmayacağınıza dair haberler çıktı, soyadı yüzünden aranızın bozulduğu doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"EVRAK DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYORUM"

"O yanlış anlaşıldı, hatta boşanıyorlar ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Doğrusu; evraklarda değişim yapılması gerekiyor. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek, bu birçok prosedür gerektiriyor, benim bu işlerle uğraşacak zamanım yok.

"KURBAN OLURUM"

Karı-koca arasında soyadı kavgası falan olmadı. Adam benim hayatımda. Ben kurban olurum onun soyadına."

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Seda Sayan
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