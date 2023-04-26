Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in oğlunu paylaştı! "Harika yetenek"

Şarkıları ve aşkları ile gündemden düşmeyen Seda Sayan geçtiğimiz nisan ayında Çağlar Ökten ile evlendi. 24 Nisan 2022'de nikah masasına oturan ünlü çift, balayı için Paris'i tercih etmişti. Sinan Engin ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Sayan, Ökten’in 11 yaşındaki oğlu Artur’un videosunu paylaştı.

Dansçı olan Artur Ökten’in videosuna Sayan’ın takipçileri “Harika yetenek, harika çocuk”, “Bu yaşta bu ne tutkuyla dans etmektir”, “Çok başarılı”, “Çok çok iyi” yorumlarında bulundu.

Ünlü ismin yakın arkadaşı olan ve çiftin nikahında şahitlik yapan Safiye Soyman “Ay çocuğumuza nazar değecek. Hay maşallah maşallah Sedacığım Çağlar yavrum benim nasıl güzel bir çocuk. Allah nazardan saklasın ne büyük yetenek” yorumunu yaptı.





