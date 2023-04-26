MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in oğlunu paylaştı! "Harika yetenek"

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in oğlunu paylaştı! "Harika yetenek"

26.04.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçen sene nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Ünlü isim Ökten’in ilk evliliğinden olan oğlunun dans ettiği bir videoyu paylaştı. Sayan’ın paylaştığı videoyu gören takipçileri Ökten’in oğlu Artur’un yeteneği karşısında çok şaşırdı.

Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in oğlunu paylaştı! "Harika yetenek"

Şarkıları ve aşkları ile gündemden düşmeyen Seda Sayan geçtiğimiz nisan ayında Çağlar Ökten ile evlendi. 24 Nisan 2022'de nikah masasına oturan ünlü çift, balayı için Paris'i tercih etmişti. Sinan Engin ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Sayan, Ökten’in 11 yaşındaki oğlu Artur’un videosunu paylaştı.

çağlar-ökten

Dansçı olan Artur Ökten’in videosuna Sayan’ın takipçileri “Harika yetenek, harika çocuk”, “Bu yaşta bu ne tutkuyla dans etmektir”, “Çok başarılı”, “Çok çok iyi” yorumlarında bulundu.

seda-sayan

Ünlü ismin yakın arkadaşı olan ve çiftin nikahında şahitlik yapan Safiye Soyman “Ay çocuğumuza nazar değecek. Hay maşallah maşallah Sedacığım Çağlar yavrum benim nasıl güzel bir çocuk. Allah nazardan saklasın ne büyük yetenek” yorumunu yaptı.

seda-sayan1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."
"Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı"Kızların senden kapalı" yorumuna tepkisiz kalmadı
Estetiksiz hali görenleri şaşırttıEstetiksiz hali görenleri şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan Çağlar Ökten yaşında

En Çok Okunan Haberler

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Konuşanlar'daki itirafı olay oldu! Stüdyo buz kesti

Konuşanlar'daki itirafı olay oldu! Stüdyo buz kesti

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

Herkes Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i konuşurken bomba aşk iddiası

Herkes Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i konuşurken bomba aşk iddiası

İlginizi Çekebilir

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti ve...

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti ve...

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

11 yıl boyunca içinde yaşadı! “Büyük acılar...”

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.