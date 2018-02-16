MAGAZİN

Seda Sayan hayranlarını korkuttu

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 17:04 | Son Güncelleme

Show TV ekranlarında gündüz kuşağı programı sunan Seda Sayan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı serum takılı fotoğrafı sevenlerini korkuttu

Seda Sayan hayranlarını korkuttu

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan sosyal medya hesabından sevenlerini korkutan bir fotoğraf paylaştı.

Show TV'de gündüz kuşağında yayınlanan programına hazırlanırken kuliste fenalaşınca serum takıldı.

"SERUM ALIP PROGRAMA HAZIRLANIYORUM"

Seda Sayan, sevenlerini üzen ve korkutan fotoğrafın altına "Stüdyoda serum alıp programa hazırlanıyorum dikkat edin herkes hasta' notunu düştü.

Seda Sayan kendini toparladı ve şu an canlı yayınlanan programını sunuyor.

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