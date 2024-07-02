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Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten’in oğlu dansta birinci oldu! Seda Sayan madalyayı takınca...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.07.2024 07:39
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Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Artur dans yarışmasında birinci oldu. Madalyaları Seda Sayan takınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. O anlara sosyal medyada da tepki geldi.

Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten’in oğlu dansta birinci oldu! Seda Sayan madalyayı takınca...

Çağlar Ökten ile 24 Nisan 2022'de nikah masasına oturan Seda Sayan ne yapsa olay oluyor. Sayan daha önce eşinin annesiyle poz verince yaş yorumları yapılmıştı.

Eşinin ailesiyle arası iyi olan Seda Sayan, Çağlar Ökten'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Artur ile de zaman zaman bir araya geliyor.

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YORUMLAR GECİKMEDİ

Sayan son olarak Artur'un dans yarışmasına gitti. Çağlar Ökten'in oğlu yarışmada birinci olunca madalyayı da Seda Sayan taktı.

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Ancak o anlar Seda Sayan'ın Artur'un elini sıkması ve poz vermek için ne yapacağını bilememesi dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere "Bu çocuğun annesi nerede?", "Neden Seda Sayan takıyor madalyayı ne alaka?", "Çocuk da çok cool", "Annesi taksaydı bari" yorumları geldi.


Express


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