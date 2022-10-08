Çağlar Ökten ve Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Seda Sayan günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Sabahların Sultanı Seda Sayan programı başta olmak üzere uzun yıllar boyunca televizyon programı yapan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta Doğu Demirkol ile Alelade Show’da sevilen şarkılarını seslendirdi. Peki, Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kimdir? Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında kaç yaş var?

SEDA SAYAN'IN EŞİ ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten 21 Haziran 1987 tarihinde dünyaya geldi.

Çağlar Ökten Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.

34 yaşındaki müzisyen Çağlar Ökten, Mersinlidir.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Prag'ta evlenmeyi düşünürken planlar da aksama oldu ve çift İstanbul'da nikah kıydı. Seda Sayan‘ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

SEDA SAYAN KİMDİR?

Seda Sayan 30 Aralık 1962 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Aysel Gürsaçer'dir.

Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından sabah programı ve televizyon sunuculuğu yapan Seda Sayan çok sayıda albüm yapmıştır.

Seda Sayan'ın albümleri:

1983: Yandı Pilav Tavası (Aysel Gül adıyla)

1985: Anılarım

1987: Seda Sayan'la Başbaşa

1989: Seviyor musun?

1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)

1990: Ya Benim Olursun

1991: Git Demesi Kolay

1992: İşte Seda Sayan

1993: Yeter ki İste

1994: Vız Gelir Her Şey

1996: Ah Geceler

1997: Sensizliğe Yanarım

1999: Ben Sana Demedim mi?

2001: Var Mısın?

2004: Sıkı Sıkı

2005: Bebeğim

2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma

2009: Aşkla

2012: Seda Sayan 2012

Seda Sayan'ın çıkardığı tekliler:

2011: İftira

2012: Yağmur Altında Eriyorum

2016: Karagözlüm Ölesim Var

2017: Tabi Tabi

2018: Milletin Duâsı (çeşitli sanatçılar ile birlikte)

2019: Son Sözüm

2019: Üzülme (Aşkın'ın Şarkıları)

2019: Keten Helva (Sergio Gürlek ile birlikte)

2020: Düşerim

2020: Gerçekçi Ol (Ferat Üngür ile birlikte)

2021: Gel Günaha Girelim (Alper Atakan ile)

2022: Bak Gör

Seda Sayan'ın EP'leri:

2014: Hatıran Yeter

2017: Seni Seviyorum

SEDA SAYAN YÜZÜNE NE YAPTI?

Seda Sayan geçtiğimi yıl ransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdi. Daha sonra ise yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı.

DOĞU DEMİRKOL İLE ALELADE SHOW'UN KONUĞU SEDA SAYAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

60 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan İstanbul Eyüpsultan'da dünyaya gelmiştir. ünlü şarkıcının Sinan Engil ile yaptığı evlilikten Oğulcan Engin adında bir oğlu vardır.

SEDA SAYAN KAÇ KEZ EVLENDİ?

İlk ünlü olduğu zamanlardan bu yana her daim gündemde olan Seda Sayan 7. evliliğini Çağlar Ökten ile yaptı.

İşte Seda Sayan'ın geçmişte yaptığı evlilikler:

1.evliliği Rıdvan Kılıç

2.evliliği Sinan Engin

3.evliliği Soner Yapcacık

4.evliliği Tuncay Kıratlı

5.evliliği Gökhan Şükür

6.evliliği Onur Şan

7.evliliği Çağlar Ökten

SEDA SAYAN'IN ESKİ EŞLERİ KİMDİR?

RIDVAN KILIÇ

Seda Sayan ilk evliliğini 26 yaşında yaptı. İlk eşinin ismi Rıdvan Kılıç'tı... Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski futbolculardan Rıdvan Kılıç ile yaptığı evlilik jet hızıyla bitti. Mayıs1987'de evlenen Seda Sayan, aynı yılın Aralık ayında boşandı.

SİNAN ENGİN

Rıdvan Kılıç'tan sonra bir başka futbolcu Seda Sayan'ın kalbini fetheder. Seda Sayan'ın fotoğraflarını gördükten sonra ona hayran kalan Sinan Engin her gece soluğu Maksim gazinosunda alır, Seda Sayan'a güller gönderir, ondan aşk şarkıları ister. 1990 yılında Sinan Engin ile evlenen Seda Sayan ikinci evliliğinden ilk kez hamile kalır. 1 sene sonra Oğulcan'ı dünyaya getiren Seda Sayan, Sinan Engin'in işi nedeniyle Ankara'ya taşınır ve sahnelere ara verir. İkilinin evlilikleri 1995 yılında son bulur. İkilinin bu evlilikten Oğulcan adında çocukları vardır.

SONER YAPCACIK

Seda Sayan'ın hayatındaki en tuhaf evliliklerinden biri bu... Arkadaşlarıyla Etiler'de turlayan Seda Sayan'ın arabasına, kırmızı ışıkta bir motor kurye yanaşır. Motordaki genç ile göz göze geldikten sonra Seda Sayan, kuryenin motorunu sağa çekmesini ister. Kırmızı ışık sayesinde tanışan çift, 3 dakika sonra Seda Sayan'ın, Soner Yapcacık'a evlenme teklif etmesiyle mutlulukla sonlanır. 25 Ağustos 1998'de nikah kıyarlar. Damat Soner Yapcacık'ın memleketi olan Karadeniz Ereğli'de gizlice evlenen ikilinin evlilikleri fazla sürmez ve kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın bu evliliği de son bulur.

TUNCAY KIRATLI

Soner Yapacık'tan boşanan Seda Sayan 2000 yılının nisan ayında sürpriz bir kararla iş insanı Tuncay Kıratlı ile evlendi. Tuncay Kıratlı'nın kuzeni olan Alp Başaran ile daha önceden nişanlanan Seda Sayan'ın bu evliliği büyük bir tepki çekmişti. Nikah masasına 4. kez oturan Seda Sayan'ın bu evliliği de çok kısa sürdü.

GÖKHAN ŞÜKÜR

Seda Sayan'ın 3. futbolcu eşi olan Gökhan Şükür ile tanışması Sedat Paker sayesinde olur. Sedat Peker ile tanışmışlığı olan Gökhan Şükür, Peker'in verdiği davetlerde sık sık karşılaşır. Gökhan Şükür bir dönem Galatasaray'ın alt yapısında oynadıktan sonra Bakırköyspor'da forma giymiş, ardından birkaç takım dolaşıp futbolu bırakmıştı. Ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen Seda Sayan ile gizlice nikah kıyan Gökhan Şükür, Sayan ile 13 ay evli kalabildi. Gizlice evlenen çift 2005 yılında yine gizlice boşandılar.

ONUR ŞAN

Seda Sayan, Nihat Doğan ile olan birlikteliğini sonlandırdıktan sonra sürpriz bir nikaha daha imza attı. Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşandı.

ÇAĞLAR ÖKTEN

Seda Sayan, Çağlar Ökten ile 24 Nisan 2022 tarihinde evlendi.

