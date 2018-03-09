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Seda Sayan'ın o sözleri için RTÜK harekete geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2018 09:39 | Son Güncelleme

Seda Sayan'ın sperm bankası gündemine dair sarf ettiği sözlere şikayet yağıyor! RTÜK gelen şikayetlerden sonra harekete geçti

Seda Sayan'ın o sözleri için RTÜK harekete geçti

Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programında manken Ece Gürsel'e sarf ettiği "Kız yazık, ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var" sözleri kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! DurmuyorSeda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Sabah gazetesinden Selçuk Adıgüzel'in haberine göre, programın yayımlanmasının ardından geçen iki gün içinde RTÜK şikâyet yağmuruna tutularak 500'den fazla şikâyet iletildi.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine RTÜK'ün inceleme başlattığı öğrenildi.

'KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ'

Konuyla ilgili konuşan İnşaat İşçileri Sendikası yetkilisi "İnşaat işçilerini damızlık olarak gören bu ahlaksızca yaklaşıma tepki gösteriyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

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seda sayan rtük sperm bankası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kadının kaçıncı gafı..Hem kadına ,hem işçilere hakaret..RTÜK şikayet olmadan harekete geçmesi gerek..
yerli ve milli sanatçınız: seda sayan, gülben ergen, hülya avşar
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