Seda Sayan'ın o sözleri için RTÜK harekete geçti

Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programında manken Ece Gürsel'e sarf ettiği "Kız yazık, ne inşaat işçileri var. Onlar insan değil mi? Baktın adamın genleri güzel. Maşallah sırım gibi. Tuttuğunu koparıyor, kuvvetli! Yap çocuğu ne var" sözleri kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Sabah gazetesinden Selçuk Adıgüzel'in haberine göre, programın yayımlanmasının ardından geçen iki gün içinde RTÜK şikâyet yağmuruna tutularak 500'den fazla şikâyet iletildi.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine RTÜK'ün inceleme başlattığı öğrenildi.

'KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ'

Konuyla ilgili konuşan İnşaat İşçileri Sendikası yetkilisi "İnşaat işçilerini damızlık olarak gören bu ahlaksızca yaklaşıma tepki gösteriyoruz. Kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.

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