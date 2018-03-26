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Seda Sayan'ın programı neden yayınlanmadı? Yayından mı kaldırıldı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 21:16 | Son Güncelleme

Show TV'de Seda Sayan'nın hafta içi her gün canlı yayında ekrana gelen magazin ağırlıklı programı bugün yayınlanmadı. Özgür Aras ve Sinem Yıldız'ın da yorumcu olduğu Seda Sayan'ın programının yayınlanmaması 'Yayından mı kaldırıldı' sorusunu akıllara getirdi. İşte programın yayınlanmama sebebi

Seda Sayan'ın programı neden yayınlanmadı? Yayından mı kaldırıldı?

Show TV'de Seda Sayan hafta içi her gün magazin ağırlıklı programını sunmaya başladı. Ancak program bugün ekrana gelmedi. Peki Show TV'de program neden yok?

RTÜK'TEN O SÖZLERE CEZA GELDİ
Seda Sayan'ın programının olmama nedeni ceza almış olması. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen cezaya göre Seda Sayan'ın programı bir süre daha yayınlanmayacak.

Ceza almasının nedeni ise Ece Gürsel'i konuk ettiği programda söylediği sözlerdi.Seda Sayan'ın Show TV'de yayınlanan programında Ece Gürsel'e "Sperm bankasından çocuk sahibi olur musunuz?" sorusu sorulmuştu.

Bu sorunun üzerine Seda Sayan,manken Ece Gürsel'e "Kız yazık, ne inşaat işçileri var! Günah, onlar insan değil mi? Doğurmak için ne bekliyorsun? Adamın genleri uygun, güzel adam, iyi adam, sırım gibi maşallah! Tuttuğunu koparıyor! Yap çocuğu, ne var!' İnşaatlara git" demişti.

Seda Sayan'ın bu sözlerinden dolayı RTÜK'e 400'ün üzerinde şikayet geldiği ortaya çıktı. Gelen şikayetleri değerlendiren RTÜK , "Seda Sayan'la" isimli programda inşaat işçilerine yönelik tepki çeken sözler için kanala 5 kez program durdurma cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
seda sayan show tv

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