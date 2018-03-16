MAGAZİN

Seda Sayan'ın programında Ebru Destan’ı çıldırtan Özcan Deniz sorusu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2018 21:18 | Son Güncelleme

Show TV'de yayınlanan "Seda Sayan’la" programına konuk olan eski manken ve şarkıcı Ebru Destan, Özcan Deniz sorusuyla şoke oldu. Gazeteci Bilal Özcan’ın, “Ebru’nun da Özcan ile 4 yıl ilişkisi oldu” sözlerine sinirlenen Destan, “Bel altı vurmayın. Ben evli barklı kadınım” diyerek tepki gösterdi.

Seda Sayan'ın programında Ebru Destan’ı çıldırtan Özcan Deniz sorusu!

"Seda Sayan’la" programında gazeteci Bilal Özcan’ın “Ebru’nun da Özcan ile 4 yıl ilişkisi oldu” sözleri soğuk duş etkisi yarattı. Sunucu Seda Sayan, "Bundan sonra rica ediyorum konuşurken konuklarıma saygılı olun, onlar benim baş tacım. Çok zamansız ve gereksiz bir soru" açıklamasında bulundu.

Ebru Destan, "Şimdi konumuzla ilgisi yok, kapatalım bu konuyu. Bel altı vurmayın. Ben evli barklı kadınım, iki çocuğum var, ne saçma. Boşanmadım, mahkemem devam ediyor. Gazeteciyseniz bilin. Her soruyu sorma hakkınız yok. Biraz insanlar sınırını, haddini bilecek. Şu an konunun benimle ilgisi yok ki" diyerek, Bilal Özcan’a tepki gösterdi.

Bilal Özcan, gözleri dolan Ebru Destan’dan özür diledi. 40 yaşındaki eski manken ve şarkıcı, 6 yıllık eşi Mete Okay İnan’a geçen yıl boşanma davası açmıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebru Destan Özcan Deniz seda sayan

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Ahmet Çevik kaza geçirdi

Ahmet Çevik kaza geçirdi

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Walla Hiç Kusura Bakmayın Bu Tarz Edepsiz ve Kalitesiz Avam Programlara Katılıyorsanız Size Yöneltilen Edepsiz ve Kalitesiz Yada Geçmişinizi Kurcalamak Amaçlı Yöneltilen Fesatça Sorulara Cevap Vermek Zorundasınız Yalandan Artislik Yapmayın Zaten Yalandan Artistsiniz Bide Üstüne Böyle Avamlıklar Seviyeyi İyice Düşürüyor
bu ülkede Seda Sayan ve M.Ali Erbil in öteki tarfata nasıl hesap vereceklerini gerçekten çok merak ediyorum yıllardır bu ülkeye ahlaksızlıktan seviyesizlikten başka ne verdiler? hiç mi hesap günüden kormaz bunlar... vallahi aklım duruyor paranız var pulunuz var gidin oturun evinize tövbe edin toplumdan özür dileyin ne bileyim çekilin artık ekranlardan...
Dengesızlık tek kelımeyle
Diğer Haberler
Meltem TV'den Pop Star'a karşı İlahilerin Yıldızı geliyor!

Meltem TV'den Pop Star'a karşı İlahilerin Yıldızı geliyor!

Hadise, çantasını kesmemek için öyle bir şey yaptı ki!

Hadise, çantasını kesmemek için öyle bir şey yaptı ki!

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

İran'da düşen özel uçak Çukur dizisinde yer almış

İran'da düşen özel uçak Çukur dizisinde yer almış

Tarkan'dan bir video daha! Bu sefer yalnız değil

Tarkan'dan bir video daha! Bu sefer yalnız değil

Şükrü Özyıldız davayı kazandı: 78 bin lira alacak

Şükrü Özyıldız davayı kazandı: 78 bin lira alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.