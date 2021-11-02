Seda Sayan kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan'la aşk yaşıyor mu?

Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Seda Sayan ve Ata Çağlayan çifti geçtiğimiz hafta yaklaşık beş saat boğaza karşı romantik bir yemek yerken görüntülendi.

Ödül töreninde hem ödül hem de sahne alan Seda Sayan sevgilisi olduğu iddia edilen Ata Çağlayan’la birlikte objektiflere yansıdı. "Aşk var mı?" sorularına Seda Sayan “Aşk yok iş var. Birlikte güzel projelerimiz olacak ve bundan sonra da birçok projede yer alacağız” yanıtını verdi.

