Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşk dolu fotoğrafına Safiye Soyman’dan olay yorum!

Seda Sayan, geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz bir şekilde evlendi. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Seda Sayan eşiyle Paris'e gitti.

Ünlü şarkıcı son olarak eşi Çağlar Ökten ile Paris tatilinden aşk dolu fotoğraflar paylaşmaya başladı. Seda Sayan'ın yakın arkadaşı Safiye Soyman bu paylaşımlara kayıtsız kalamadı.

Safiye Soyman Sayan'ın paylaşımının altına, "O ne güzel gülüş öyle! Hayat boyu gül, gülün canlarım benim" ifadelerini kullandı.

Mutlu birliktelikleriyle göz dolduran çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile sık sık adlarından söz ettiriyor. Ünlü çiftin paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

