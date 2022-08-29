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Seda Üren'den kışlık erzak hazırlığı! Videosuna yorum yağdı

29.08.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Seda Üren, kışlık erzak hazırlıkları için kolları sıvadı. Evde domates salçası ve sosu yapan Üren, o anları "Kışlık sosları yapmak nasip oldu" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Ercüment Nefesoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Seda Üren, kışlık erzak hazırlıkları için harekete geçti. Domates salçası ve sosu hazırlayan şarkıcı, o sırada çekilen videoyu da Instagram hesabından yayınladı.

"KIŞIMIZ BEREKETLİ OLSUN"

Domatesleri tek tek kesip robottan geçiren Üren'e çocukları ve eşi de yardım etti. Seda Üren, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sağlıklı, işlerimizin rast gittiği bir hafta olsun. Dün tüm gün pazarın özeti ile yeni haftaya merhaba... Tüm ev halkının eli değerek lezzetlendi ve yapıldı. Bekarken iyiydi valla annem, anneannem, ablam yapardı rahattı. Evlenip, kendi yuvanı kurup, aileni genişletip, anne olunca hazırlamanın keyfi de bir başka tabi. Mümkün olduğunca paletli ve hazır gıdaları tercih etmediğim için; bu senede çok şükür kışlık sosları yapmak nasip oldu. Kışımız, sofralarımız bereketli olsun.


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Anahtar Kelimeler:
Seda Üren sosyal medya evlilik
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