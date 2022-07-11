MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Seda Üren karın kası polemiği! Mustafa Sandal ve Gülşen'in kasları estetik

Seda Üren karın kası polemiği! Mustafa Sandal ve Gülşen'in kasları estetik

11.07.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Seda Üren, evinde spor yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. İki çocuk annesi olan ünlü şarkıcı karın kaslarıyla adeta şov yaptı. Mustafa Sandal ve Gülşen'in karın kaslarının estetik olduğunu iddia eden Üren, "Mustafa Sandal ailemizin sanatçısı; anneannem çok sever! Ama estetikle yapılan baklavaları çok belli oluyor. " dedi.

Seda Üren karın kası polemiği! Mustafa Sandal ve Gülşen'in kasları estetik

Üç yıllık suskunluğunu 'Kırarım Bu Kalemi' ile bozan şarkıcı Seda Üren, spor yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İki çocuk annesi olan Üren'in karın kasları ise dikkat çekti.

iki-cocuk-annesi-sarkici-karin-kaslariyla-sok-4-15071072_o

"HAFTANIN 5 GÜNÜ SPOR YAPIYORUM"

40 yaşındaki güzel şarkıcı, fit kalma sırrını "Eski sporcuyum ben. Evlilik ve müzikle birlikte ara vermek zorunda kalmıştım. Şu an tekrar başladım, haftanın beş günü spor yapıyorum" diye açıklamıştı.

iki-cocuk-annesi-sarkici-karin-kaslariyla-sok-2-15071072_o

"İKİSİNİN DE KASLARI ESTETİK"

Karın kaslarının doğal olduğunu söyleyen Seda Üren, Mustafa Sandal ve Gülşen'in kaslarının estetik olduğunu iddia etti.Üren, "Mustafa Sandal ailemizin sanatçısı; anneannem çok sever! Ama estetikle yapılan baklavaları çok belli oluyor.

54564564
Gülşen'in karın kasları da estetik. Benimkilere bakın; gerçek! Bunu yaşam tarzı olarak benimsedim. Gerçekten çalışarak yapmak bir başarı, parayla elde edemezsin."

iki-cocuk-annesi-sarkici-karin-kaslariyla-sok-3-15071072_o

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortaya çıktı! Gören inanamadı Ortaya çıktı! Gören inanamadı
Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."
Otel odasında zor elbiselerini yırttı! Korkunç detaylarOtel odasında zor elbiselerini yırttı! Korkunç detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

Sürat teknesi kayalıklara çarptı! Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

Hastaneye başvurular 5 kat arttı: 'Klima çarptı, üşüttüm' diyenler dikkat!

Yasak aşk cinayeti! Öldürüp cesedin başında bekledi

Yasak aşk cinayeti! Öldürüp cesedin başında bekledi

Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde...

Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde...

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

51 bin lira karşılıksız olarak veriliyor!

Son haliyle hayran bıraktı! "O hâlâ Şekerpare"

Son haliyle hayran bıraktı! "O hâlâ Şekerpare"

İlginizi Çekebilir

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.