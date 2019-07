Sedef Avcı, oğluyla birlikte kamp yaptı

Ünlü oyuncu Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ve oğulları Can ailece doğayı seven ve kapm yapmaya bayılan bir aile. Bu yıl da Avcı, oğlu ile birlikte Kocabahçe’ye gitti. Budara çadır kurup Can ile birlikte denizin, doğanın tadını çıkaran anne oğul, tatil anılarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

“Bu yaşıma kadar çadırda kalmadığıma pişmanım. Cancan’a bu deneyimi bu yaşta yaşatabildiğim için çok mutluyum” diyen Sedef Avcı, kampta maceradan maceraya koştuklarını da söyledi…