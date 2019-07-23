MAGAZİN

Sedef Avcı, oğluyla birlikte kamp yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Sedef Avcı, geçtiğimiz hafta, oğlu Can ile birlikte sadece ailelerin katılabildiği bir kampa gitti. Avcı, burada oğuyla çadır kurup doğanın keyfini çıkardı...

Sedef Avcı, oğluyla birlikte kamp yaptı

Ünlü oyuncu Sedef Avcı, eşi Kıvanç Kasabalı ve oğulları Can ailece doğayı seven ve kapm yapmaya bayılan bir aile. Bu yıl da Avcı, oğlu ile birlikte Kocabahçe’ye gitti. Budara çadır kurup Can ile birlikte denizin, doğanın tadını çıkaran anne oğul, tatil anılarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

sedef-avci-1-564x660

“Bu yaşıma kadar çadırda kalmadığıma pişmanım. Cancan’a bu deneyimi bu yaşta yaşatabildiğim için çok mutluyum” diyen Sedef Avcı, kampta maceradan maceraya koştuklarını da söyledi…

sedef-avci-5-540x660

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Kardeşini korurken ayar kaçtı: OsurtmuşKardeşini korurken ayar kaçtı: Osurtmuş
Sahnede hayatını kaybetti, şov sanıp alkışladılarSahnede hayatını kaybetti, şov sanıp alkışladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sedef Avcı kamp

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

Ebru Polat'tan çok konuşulacak görüntü: Hayırdır oğlum

Ebru Polat'tan çok konuşulacak görüntü: Hayırdır oğlum

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tarlada 5, halde 100 lira

Tarlada 5, halde 100 lira

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Şimdi de Ömer Halisdemir paylaşımı üzerinden tartışıyorlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sibel Tüzün 'İstanbul'un yarısıyla yatmış' diyen eksi eşiyle karşı karşıya geldi

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Dilan Çıtak İdo'yu savunurken ayarı kaçırdı

Kardeşini korurken ayar kaçtı: Osurtmuş

Ünlü komedyen Manjunath Naidu sahnede hayatını kaybetti, şov sanıp alkışladılar

Sahnede hayatını kaybetti, şov sanıp alkışladılar

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Serdar Ortaç isyan etti: Elimi omuzuna atamıyorum

Serdar Ortaç isyan etti: Omuzuna atamıyorum

Pascal Nouma'dan Acun Ilıcalı paylaşımı

Acun'u paylaştı! Survivor itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.