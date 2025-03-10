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Şef Ömür Akkor Ramazan boyunca Türk mutfağını tanıtacak: “Anadolu’nun lezzetlerini yeni nesle aktarmak istiyorum”

10.03.2025 16:17
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Türk mutfağının usta ismi Şef Ömür Akkor, ramazan ayı boyunca TikTok LIVE’da geleneksel iftar sofralarına özel pratik tariflerle yemekseverlerle buluşuyor. Her cumartesi ve pazar saat 16.30’da canlı yayın yapan Akkor, Türk mutfağının zengin tarihini ve yemek kültürünü izleyicilerine anlatırken, mutfakta pratik çözümler de sunuyor.

Şef Ömür Akkor Ramazan boyunca Türk mutfağını tanıtacak: “Anadolu’nun lezzetlerini yeni nesle aktarmak istiyorum”

Anadolu mutfak kültürünü koruma ve yayma konusundaki çalışmalarıyla tanınan Akkor, Ramazan boyunca paylaştığı tariflerle izleyicilerine lezzetli bir yolculuk vaat ediyor. Ayrıca, programın tekrarı her çarşamba saat 15.00’te izlenebiliyor. Yeme-içme meraklıları için kaçırılmaması gereken bu özel yayın, Türk mutfağının derinliklerine inmek isteyen herkes için bir fırsat sunuyor.

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“MESLEK HAYATIMDA SON 5-10 YILIMDAYIM VE YAKALAYABİLECEĞİM 1-2 KUŞAK KALDI”

İş birliğine ilişkin konuşan Şef Akkor, “TikTok, geniş ve hızla büyüyen bir mecra. Eskiden ‘Google’lamak’ vardı, şimdi insanlar her şeyi TikTok'ta arıyor. Bu platformda çok sayıda genç var ve onlara da anlatmak istediklerim var. Benim için bu, bir kültürel buluşma. Yemek kültürünün yeni nesil için de önemli olması gerektiğine inanıyorum ve onlara, doğdukları toprakların ne kadar kıymetli olduğunu yemek üzerinden anlatmak istiyorum. Meslek hayatımda son 5-10 yılımdayım ve yakalayabileceğim 1-2 kuşak kaldı. Onlarla bağ kurmaya hazırım. Hayatımın en büyük amacı, Anadolu'nun çok kültürlü yapısını ve benzersiz coğrafyasını tanıtmak. Bu memlekette doğan herkese seslenmek için bu mecradayım. Bu iş birliği beni heyecanlandırıyor” şeklinde konuştu.

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“40 FARKLI PİLAV TARİFİ VERECEĞİM”

Akkor, “Ramazan benim için pilav demek, 40 farklı pilav tarifi vereceğim. Helva tarifi çok vereceğim. Biz helvadan çok koptuk; san sebastian cheesecake, brownie, kruvasan uzmanı olduk. Helvanın beraber yenmesi, onu anlamlandırma, kokusunun evin içine yayılması çok bizlik bir şey. Bir irmik helvası yapacağım, insanlar izleyince şok olacak, hatta bu ramazan en çok izlenen tarif videosu olacağını düşünüyorum. Hiç kavurmadan, yağ kullanmadan, sadece peynirle yapıyorum. İrmik mıhlaması gibi bir şey ama tatlı, çok lezzetli. Ayrıca şerbetlerden de bahsedeceğim. Asitli, şekerli içeceklerden ben sıkıldım. Elmalı soda, gül şerbeti yapacağım. Şu an bütün Türkiye ‘cool lime’ içiyor, tabii ki içilsin ama limonlu bal şerbetinin ne kabahati vardı? 15’inci yüzyılda tarifini yazmışız, aşağı yukarı bin yıldır yapılıyor. Çok şeyi unutuyoruz. O yüzden hafif bir ‘refresh’ var programda, gündelik hayatın tamamına bir alternatif sunuyor. Misal yine çok fazla yufka ekmek kullanacağım, yufka ekmekten börek de yapacağım, peynir köftesi de. Bayat ramazan pidesini kullandığım en az 6 tarif vereceğim. Bunlar öyle tarifler ki pideyi bile isteye bayatlatırsınız. Pideyi anlatırken de ‘Buğday bizden çıktı, 120 ülkede işleniyor. Dünya kalori ihtiyacının üçte birini günümüzde buğdaydan karşılıyor’ diye anlatacağım” dedi.Çok fazla ürün anlatacağını söyleyen Akkor, şunları söyledi:“İnsanlar İspanya'yı zeytin ülkesi olarak bilir ama İspanya'nın en yaşlı ağacı 32 yaşında. Bizim ağaçlarımızın yaş ortalamasıysa 750. Hele Manisa’da bir ağaç var, bin 700 yaşında. Kahvaltıda zeytin yiyoruz ama o zeytinle bağlantı kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Geleneklerimizi anlatıyorum. Bence yaptığım iş birliğinin en önemli tarafı bu. Anadolu’daki verimliliği vurgulamak, bu toprakların ne kadar hatırlı alanlar olduğunu, geçmişimizi göstermek, dillendirmek istiyorum. En çok da yeni nesle aktarmak istiyorum” dedi.

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“ZEYTİN BİZİM ENDEMİĞİMİZ, İTALYA’NIN DEĞİL”

Kimseyle rekabete girmeyeceğini söyleyen Akkor, şunları ifade etti:“İnanıyorum ki birileriyle rekabet etmek yerine hep beraber ortak paydaya çalıştığın zaman daha çok yükseliyorsun. Türk mutfağının kültürel etkisi bu seneki verilere göre 31 numaraya gerilemiş. Buğdayın, zeytinin ana vatanısın; ilk yeme-içme faaliyetleri, ilk mutfak, beraber yemek yeme fiili 12 bin sene önce bu topraklarda başlamış. Büyük bir kesintisizliğin üzerinde oturuyorsun. Kestane, üzüm, fındık üretiminde ilk üçtesin ki daha da sayarım. Bütün bunların karşılığında 31’inci sıradasın çünkü ortak değil, bireysel hareket ediyorsun. Misal zeytinyağında dokuz tane patentli ürünümüz var. Zeytin bizim endemiğimiz, İtalya’nın endemiği değil ama ülkelerinde zeytin üzerine 950 coğrafi işaretli ürün var. Yeni neslin artık bu işlere girmesi gerekiyor. İşte o yüzden uygulamayı daha aktif kullanacağım. Artık daha karşılıklı ve interaktif bir sosyal medya kullanımına ihtiyacım var.” dedi.

Anadolu mutfağının köklü geçmişini ve çok kültürlülüğünü uygulama üzerinden aktaracağını belirten Akkor, bu projenin mutfak kültürünü koruma ve yayma konusundaki en önemli adımlarından biri olduğunu söyledi.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Ramazan
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