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Sefa Doğanay, başörtülü poz veren Aleyna Tilki'yi ti'ye aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

Çektiği komik videolarla adından söz ettiren Sefa Doğanay, başını ünlü bir markanın eşarbıyla kapatan Aleyna Tilki'yi ti'ye aldı.

Sefa Doğanay, başörtülü poz veren Aleyna Tilki'yi ti'ye aldı

Çocuk yaşlarda şöhrete kavuştuktan sonra Instagram hesabından paylaştığı pozlarla sürekli gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, dün başını kapatarak poz verdi.

Aleyna'nın çok konuşulan bu fotoğrafına bir yorum da komedyen Sefa Doğanay'dan geldi. Yaptığı taklitlerle adından söz ettiren Sefa Doğanay ise başörtülü bir fotoğrafını paylaşarak "Teravih çıkışı teyzemleri beklerken" yorumunu yaptı.

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Doğanay'ın fotoğrafına Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den yorum gecikmedi. Öztel, kızını tiy'e alan Doğanay'a kahkaha emojili yorum yaptı.

YAKIN AKRABA ÇIKTILAR

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, geçtiğimiz hafta Sefa Doğanay'la fotoğraf paylaşarak, "Bir bal var yanımda Sefa ile çok yakın akraba olduğumuzu biliyor musunuz?" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sefa doğanay Aleyna Tilki

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