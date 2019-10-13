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Sefa Doğanay'dan bedelli paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 16:07 | Son Güncelleme

Komedyen Sefa Doğanay bedelli askerlik sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Doğanay Barış Pınarı Harekatı sürerken bedelli yapmasıyla eleştiri konusu oldu.

Sefa Doğanay'dan bedelli paylaşımı

Komedyen Sefa Doğanay, Bilecik'teki vatani görevini tamamladı. Doğanay, "Rabbim askerlerimizin her daim yardımcısı olsun" dedi.

Söğüt Jandarma Ulaştırma Tabur Komutanlığı'na bedelli askerlik için 21 Eylül'de teslim olan Sefa Doğanay, dün ettiği yemin sonrası 19 günlük bedelli askerliği tamamladı.

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Sefa Doğanay sosyal medya hesabına üç adet askerlik fotoğrafını koyarak, "Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Tabur Komutanlığı" notunu düştü.

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Doğanay, yemin töreni sonrası kendisini almaya gelen ailesi ve arkadaşları tarafından ilçeden ayrıldı.


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sefa doğanay Sefa Doğanay bedelli

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