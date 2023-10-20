Şeffaf kıyafetiyle dans etti! Merve Oflaz gelen yorumlara kızdı! "Terbiyesiz hadsiz..."

Survivor ile ünlendikten sonra pek çok dizide rol alan ve Arka Sokaklar adlı dizide 2017-2021 yılları arasında Bahar Komiser'i canlandıran Merve Oflaz sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Oflaz son olarak şeffaf elbisesiyle dans ettiği anları paylaştı. Ancak oyuncunun paylaşımına eleştiri de oldukça fazlaydı. Özellikle bir kişinin beddua ettiği paylaşım Merve Oflaz'ı kızdırdı.

Oflaz takipçisine isyan ederek "Nasıl annesin ya bela okuyorsun terbiyesiz. Her akşam başımı yastığa çok rahat koyuyorum" dedi.

Merve Oflaz hızını alamayarak "Senin gibiler çocuk yetiştiriyor en çok buna üzülüyorum kalkmış bela okuyorsun pis ağızlı. Terbiyesiz hadsiz beğenmiyorsan engelle" diyerek sitem etti.





